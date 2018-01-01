Додано: Пон 10 чер, 2019 22:43

investorkiev написав: Ну какая психология толпы? Какой сговор?



Если квартиры покупают - значит деньги есть, вы же это понимаете?



Если денег нет, то никакой сговор не поможет.



А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами. Ну какая психология толпы? Какой сговор?Если квартиры покупают - значит деньги есть, вы же это понимаете?Если денег нет, то никакой сговор не поможет.А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами.

есть статистика по количеству сделок? по суммам?я приводил примеры - 2 года назад 3-ха на троещине за 34, недавно - треха за 54. да, ни там ни там я свечку не держал и деньги не пересчитывал - все со слов. но за несколько месяцев так вырос спрос? квартиры всегда покупали и будут покупать - всегда рожаются дети, люди женятся и тд - процесс естественный даже без миграции, а она есть и не малая.я вижу увеличенные ценники и рассказы о продажах (которые эти ценники оправдывают).и пытаюсь понять причину.цифры говорят, что предложение немалое и чтобы с таким предложение качнуть цены вверх нужен не слабый аргумент