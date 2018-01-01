Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Ну какая психология толпы? Какой сговор?
Если квартиры покупают - значит деньги есть, вы же это понимаете?
Если денег нет, то никакой сговор не поможет.
А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами.
есть статистика по количеству сделок? по суммам?
я приводил примеры - 2 года назад 3-ха на троещине за 34, недавно - треха за 54. да, ни там ни там я свечку не держал и деньги не пересчитывал - все со слов. но за несколько месяцев так вырос спрос? квартиры всегда покупали и будут покупать - всегда рожаются дети, люди женятся и тд - процесс естественный даже без миграции, а она есть и не малая. я вижу увеличенные ценники и рассказы о продажах (которые эти ценники оправдывают). и пытаюсь понять причину. https://biz.nv.ua/amp/stalo-izvestno-sk ... 12904.html цифры говорят, что предложение немалое и чтобы с таким предложение качнуть цены вверх нужен не слабый аргумент
investorkiev я не утверждаю в правильности инфы по ссылке, но... сколько по-вашему квартир в Киеве всего? при официальном населении почти в 3 млн по факту имеем около 4. при среднем 3 человека на квартиру (хотя не во всех однухах живут 3 - это очевидно) выходит около 1млн квартир и по цифрам статьи - 20т квартир сдали в 2018 (госстат), и сделок было 35т (25т вторичка). может где-то журналюшки и наврали - они умеют, но доля истины в этом может быть
jj1981ua написав:investorkiev я не утверждаю в правильности инфы по ссылке, но... сколько по-вашему квартир в Киеве всего? при официальном населении почти в 3 млн по факту имеем около 4. при среднем 3 человека на квартиру (хотя не во всех однухах живут 3 - это очевидно) выходит около 1млн квартир и по цифрам статьи - 20т квартир сдали в 2018 (госстат), и сделок было 35т (25т вторичка). может где-то журналюшки и наврали - они умеют, но доля истины в этом может быть
Поищите, кажется на госстате была инфа - сколько всего квартир в киеве, какая средняя площадь, и сколько квартир в год сдают. Чего гадать, это будет точная инфа, и напишите ее тут, обсудим
jj1981ua написав:investorkiev я не утверждаю в правильности инфы по ссылке, но... сколько по-вашему квартир в Киеве всего? при официальном населении почти в 3 млн по факту имеем около 4. при среднем 3 человека на квартиру (хотя не во всех однухах живут 3 - это очевидно) выходит около 1млн квартир и по цифрам статьи - 20т квартир сдали в 2018 (госстат), и сделок было 35т (25т вторичка). может где-то журналюшки и наврали - они умеют, но доля истины в этом может быть
Поищите, кажется на госстате была инфа - сколько всего квартир в киеве, какая средняя площадь, и сколько квартир в год сдают. Чего гадать, это будет точная инфа, и напишите ее тут, обсудим
Нифига нет на Госстате, я уже занимался этой темой. Последние данные за 2017 год.
Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?
Какой дисконт от рынка? Сколько налогов уплачено?
#лендлордыВизионеры
Я после первого тура все выставила в продажу. А сколько времени надо продавать, если хочешь продать, а не водить экскурсии? Часть ушла по рынку, часть с дисконтом ну может 5%. О каких налогах речь? Пенсионный и госпошлина? Уплачено там, где продажа шла через нотариуса, а не по переуступке. Налоги боль, оценка одной сараюшки в центре была в полтора раза выше реальной цены, идиотизм новой методики.