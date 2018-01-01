RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1161116211631164

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 165
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:43

  investorkiev написав:Ну какая психология толпы? Какой сговор?

Если квартиры покупают - значит деньги есть, вы же это понимаете?

Если денег нет, то никакой сговор не поможет.

А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами.

есть статистика по количеству сделок? по суммам?

я приводил примеры - 2 года назад 3-ха на троещине за 34, недавно - треха за 54. да, ни там ни там я свечку не держал и деньги не пересчитывал - все со слов. но за несколько месяцев так вырос спрос? квартиры всегда покупали и будут покупать - всегда рожаются дети, люди женятся и тд - процесс естественный даже без миграции, а она есть и не малая.
я вижу увеличенные ценники и рассказы о продажах (которые эти ценники оправдывают).
и пытаюсь понять причину.
https://biz.nv.ua/amp/stalo-izvestno-sk ... 12904.html
цифры говорят, что предложение немалое и чтобы с таким предложение качнуть цены вверх нужен не слабый аргумент
jj1981ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 01.03.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ваша ссылка это бред.

Покажите мне 74000 непроданных квартир в Киеве! Где они?

В доме пусть в среднем 200 квартир.

Где 370 полностью пустых домов? Это пол-ПОХа, пол-Теремков.

Где эти дома-призраки с заколоченными окнами?
investorkiev
 
Повідомлень: 374
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:12

investorkiev
я не утверждаю в правильности инфы по ссылке, но...
сколько по-вашему квартир в Киеве всего? при официальном населении почти в 3 млн по факту имеем около 4. при среднем 3 человека на квартиру (хотя не во всех однухах живут 3 - это очевидно) выходит около 1млн квартир
и по цифрам статьи - 20т квартир сдали в 2018 (госстат), и сделок было 35т (25т вторичка). может где-то журналюшки и наврали - они умеют, но доля истины в этом может быть
jj1981ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 60
З нами з: 01.03.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:12

  investorkiev написав:Ваша ссылка это бред.

Покажите мне 74000 непроданных квартир в Киеве! Где они?

В доме пусть в среднем 200 квартир.

Где 370 полностью пустых домов? Это пол-ПОХа, пол-Теремков.

Где эти дома-призраки с заколоченными окнами?


В Киеве почти 15 тыс домов. На ПОХе домов по 200 квартир нет, там по 400-500


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33571
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 6561 раз.
 
Профіль
19
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:14

  jj1981ua написав:investorkiev
я не утверждаю в правильности инфы по ссылке, но...
сколько по-вашему квартир в Киеве всего? при официальном населении почти в 3 млн по факту имеем около 4. при среднем 3 человека на квартиру (хотя не во всех однухах живут 3 - это очевидно) выходит около 1млн квартир
и по цифрам статьи - 20т квартир сдали в 2018 (госстат), и сделок было 35т (25т вторичка). может где-то журналюшки и наврали - они умеют, но доля истины в этом может быть


Поищите, кажется на госстате была инфа - сколько всего квартир в киеве, какая средняя площадь, и сколько квартир в год сдают. Чего гадать, это будет точная инфа, и напишите ее тут, обсудим
investorkiev
 
Повідомлень: 374
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:17

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:investorkiev
я не утверждаю в правильности инфы по ссылке, но...
сколько по-вашему квартир в Киеве всего? при официальном населении почти в 3 млн по факту имеем около 4. при среднем 3 человека на квартиру (хотя не во всех однухах живут 3 - это очевидно) выходит около 1млн квартир
и по цифрам статьи - 20т квартир сдали в 2018 (госстат), и сделок было 35т (25т вторичка). может где-то журналюшки и наврали - они умеют, но доля истины в этом может быть


Поищите, кажется на госстате была инфа - сколько всего квартир в киеве, какая средняя площадь, и сколько квартир в год сдают. Чего гадать, это будет точная инфа, и напишите ее тут, обсудим


Нифига нет на Госстате, я уже занимался этой темой. Последние данные за 2017 год.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33571
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3299 раз.
Подякували: 6561 раз.
 
Профіль
19
2
2
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:32

  investorkiev написав:
  Elensk написав:О, тут все цветет и дорожает?

А я почти все слила и закупилась попкорном. :)


Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?

Какой дисконт от рынка?
Сколько налогов уплачено?

#лендлордыВизионеры


Я после первого тура все выставила в продажу.
А сколько времени надо продавать, если хочешь продать, а не водить экскурсии? Часть ушла по рынку, часть с дисконтом ну может 5%. О каких налогах речь? Пенсионный и госпошлина? Уплачено там, где продажа шла через нотариуса, а не по переуступке. Налоги боль, оценка одной сараюшки в центре была в полтора раза выше реальной цены, идиотизм новой методики.
Elensk
 
Повідомлень: 947
З нами з: 03.03.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Еленск, на второй и последующий обьект за год - дополнительно 5% налога. Или вы 1 обьект продали?
investorkiev
 
Повідомлень: 374
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:41

  zzzzzz написав:Нифига нет на Госстате, я уже занимался этой темой. Последние данные за 2017 год.


http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1

Да, действительно, только за 2017 год - 1078тыс квартир.

Но если по годам вручную добавить сколько построили? Правда, не увидим, сколько выбыло квартир..

http://kyiv.ukrstat.gov.ua/Docs/10922.doc

Вот например за 2018 год построили 19900 квартир средней площадью кстати 63 метра.

Итого по логике у нас под 1100 тыс квартир сейчас.

Снова же по логике - не может быть 74 тыс непроданных квартир - это обьем строительства всеми застройщиками Киева за 4 года!
investorkiev
 
Повідомлень: 374
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:42

  investorkiev написав:Еленск, на второй и последующий обьект за год - дополнительно 5% налога. Или вы 1 обьект продали?


Ага, я ж сирота, всю недвигу на себя вешаю, чтобы налогов побольше платить :).
Elensk
 
Повідомлень: 947
З нами з: 03.03.14
Подякував: 130 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1161116211631164
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jj1981ua і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1452, 1453, 1454
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14532 2394520
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 чер, 2019 22:20
rjkz
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180820
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 60951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.