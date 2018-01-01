Додано: Вів 11 чер, 2019 03:47

investorkiev написав: Ну какая психология толпы? Какой сговор?



Если квартиры покупают - значит деньги есть, вы же это понимаете?



Если денег нет, то никакой сговор не поможет.



А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами. Ну какая психология толпы? Какой сговор?Если квартиры покупают - значит деньги есть, вы же это понимаете?Если денег нет, то никакой сговор не поможет.А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами.

jj1981ua написав: investorkiev написав: Почему растут цены на недвижимость?



Да просто страна более менее отошла от пипца 2015-2016 годов.



Экономика нащупала новую точку равновесия. Почему растут цены на недвижимость?Да просто страна более менее отошла от пипца 2015-2016 годов.Экономика нащупала новую точку равновесия.

пипец-то был зачетный, но в чем она отошла? зп растут? интересно где и почему?

пипец-то был зачетный, но в чем она отошла? зп растут? интересно где и почему?

investorkiev написав: А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами. А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами.

jj1981ua написав: б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру)

б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру)

Какие Ваши доказательства?если не много включить голову, то:1) Внешний фактор. Зарплаты в мире 3.5к-5к$ в месяц. Я ем в макдональдце и KFD по 100-150-200грн за перекуску. С другой стороны цены в супермаркетах ростут! Согласен.1,а) 2 типа знакомых в Германии на СТО нелегалы 1.9к$ и аналогично в Польше.2) знакомые "черные" бизнесмены верят в 2000х года когда недвига росла и в центре скупили много недвиги. Вероятность, что в центре будетсильно, а на окранах будет ганьба.если положить ОВГЗ 50% от суммы под 17%, и взять кредит на 5 года 50% от суммы под 17%-22%. (при этом первые 1-2 года будут льготные 7-15%). За 5 лет кредит будит 0-5% в гривне. И через 5 лет будет квартира.Я думаю, что в центре будетсильно, а на окраинах будет ганьба.