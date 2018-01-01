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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1162116311641165

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 165
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 03:47

  investorkiev написав:Ну какая психология толпы? Какой сговор?

Если квартиры покупают - значит деньги есть, вы же это понимаете?

Если денег нет, то никакой сговор не поможет.

А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами.



  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:Почему растут цены на недвижимость?

Да просто страна более менее отошла от пипца 2015-2016 годов.

Экономика нащупала новую точку равновесия.

пипец-то был зачетный, но в чем она отошла? зп растут? интересно где и почему?




Какие Ваши доказательства? :mrgreen:

если не много включить голову, то:

1) Внешний фактор. Зарплаты в мире 3.5к-5к$ в месяц. Я ем в макдональдце и KFD по 100-150-200грн за перекуску. С другой стороны цены в супермаркетах ростут! Согласен.
1,а) 2 типа знакомых в Германии на СТО нелегалы 1.9к$ и аналогично в Польше.

2) знакомые "черные" бизнесмены верят в 2000х года когда недвига росла и в центре скупили много недвиги. Вероятность, что в центре будет расти сильно, а на окранах будет ганьба.

  investorkiev написав:А поскольку ипотека отсутствует - люди чехлятся на пачки кеша, которые у них таки есть под матрасами.


если положить ОВГЗ 50% от суммы под 17%, и взять кредит на 5 года 50% от суммы под 17%-22%. (при этом первые 1-2 года будут льготные 7-15%). За 5 лет кредит будит 0-5% в гривне. И через 5 лет будет квартира.

  jj1981ua написав:б) пузырь скоро лопнет (мантра понаехов, у которых нет денег на квартиру)


Я думаю, что в центре будет расти сильно, а на окраинах будет ганьба.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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