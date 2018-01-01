Какие Ваши доказательства?
если не много включить голову, то:
1) Внешний фактор. Зарплаты в мире 3.5к-5к$ в месяц. Я ем в макдональдце и KFD по 100-150-200грн за перекуску. С другой стороны цены в супермаркетах ростут! Согласен.
1,а) 2 типа знакомых в Германии на СТО нелегалы 1.9к$ и аналогично в Польше.
2) знакомые "черные" бизнесмены верят в 2000х года когда недвига росла и в центре скупили много недвиги. Вероятность, что в центре будет расти сильно, а на окранах будет ганьба.
если положить ОВГЗ 50% от суммы под 17%, и взять кредит на 5 года 50% от суммы под 17%-22%. (при этом первые 1-2 года будут льготные 7-15%). За 5 лет кредит будит 0-5% в гривне. И через 5 лет будет квартира.
Я думаю, что в центре будет расти сильно, а на окраинах будет ганьба.