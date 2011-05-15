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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1162116311641165

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 165
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 07:10

  investorkiev написав:Снова же по логике - не может быть 74 тыс непроданных квартир - это обьем строительства всеми застройщиками Киева за 4 года!

Акуевший Кличко по ТВ год назад утверждал что 60000 квартир не продано в новостроях. Сам это видел 8)
moniks
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 07:28

  moniks написав:
  investorkiev написав:Снова же по логике - не может быть 74 тыс непроданных квартир - это обьем строительства всеми застройщиками Киева за 4 года!

Акуевший Кличко по ТВ год назад утверждал что 60000 квартир не продано в новостроях. Сам это видел 8)



По данным стат управления Киева на 2017 год в Киеве 1,078 млн. квартир.

Если принять во внимание что были введены еще квартиры в 2018 , ну допустим 1,1 млн на конец 2018 - получается почти 7% квартир не продано, не знаю что сказать ...вроде 7% многовато или хз...

Вот последние данные , Держстат нифига не обновляет информацию, причем там данные вообще бредовые какие-то с 2015 года 34 тысячи квартир исчезли из статистики.

2015 - 1112,1 тыс квартир
2016 - 1080,6
2017 - 1078,5
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1


Данные по кол-ву построенных квартир
2010 - 9,9 тыс
2011 - 15,5
2012 - 17
2013 - 19,1
2014 - 19
2015 - 19,1
2016 - 20,3
2017 - 28,2
2018 - 19,9
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2657&lang=1
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 11 чер, 2019 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 07:38

  Elensk написав:
  investorkiev написав:
  Elensk написав:О, тут все цветет и дорожает?

А я почти все слила и закупилась попкорном. :)


Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?

Какой дисконт от рынка?
Сколько налогов уплачено?

#лендлордыВизионеры


Я после первого тура все выставила в продажу.
А сколько времени надо продавать, если хочешь продать, а не водить экскурсии? Часть ушла по рынку, часть с дисконтом ну может 5%. О каких налогах речь? Пенсионный и госпошлина? Уплачено там, где продажа шла через нотариуса, а не по переуступке. Налоги боль, оценка одной сараюшки в центре была в полтора раза выше реальной цены, идиотизм новой методики.

Ваше решение привязано к результатам выборов? Это эмоциональное решение, что не хотите жить и иметь активы в такой стране, или инвестиционное, чтобы откупить после падения цены? Вы думаете, что результат выборов создает предпосылки к падению?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 08:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moniks написав:
  investorkiev написав:Снова же по логике - не может быть 74 тыс непроданных квартир - это обьем строительства всеми застройщиками Киева за 4 года!

Акуевший Кличко по ТВ год назад утверждал что 60000 квартир не продано в новостроях. Сам это видел 8)
И до этого выступления Кличко эту цифирь мусолили. Вот только, судя по всему, она включает все непроданные права на квартиры в строящихся домах
Faceless
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