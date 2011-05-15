Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?
Какой дисконт от рынка? Сколько налогов уплачено?
#лендлордыВизионеры
Я после первого тура все выставила в продажу. А сколько времени надо продавать, если хочешь продать, а не водить экскурсии? Часть ушла по рынку, часть с дисконтом ну может 5%. О каких налогах речь? Пенсионный и госпошлина? Уплачено там, где продажа шла через нотариуса, а не по переуступке. Налоги боль, оценка одной сараюшки в центре была в полтора раза выше реальной цены, идиотизм новой методики.
Ваше решение привязано к результатам выборов? Это эмоциональное решение, что не хотите жить и иметь активы в такой стране, или инвестиционное, чтобы откупить после падения цены? Вы думаете, что результат выборов создает предпосылки к падению?