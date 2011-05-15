investorkiev написав:

Сегодня зашел в квартиру к тетке, которая шьет мне шторы. Привез ткани.Это жах. Общага (не студенческая а для взрослых- может завода какого то, хз), вонь, выставленные тапки в коридор, валяющийся на лестнице бухарь.Самое страшное - что там живут со взрослыми дети. Хорошие такие (пока) ребятишки....Кухня одна на этаж, ооочень заср@ная, душ и туалет (по типу очко) тоже на этаж общие.Я не знаю, что нужно реформировать, но так жить нельзя, особенно с детьми.Может я стал старый и размяк, но сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.При чем мать не бухает, но пашет, зп 10кгрн, плюс халтурки. Мужа нет, своей недвиги нет, родственники в селе.Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...