Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 07:10
investorkiev написав:
Снова же по логике - не может быть 74 тыс непроданных квартир - это обьем строительства всеми застройщиками Киева за 4 года!
Акуевший Кличко по ТВ год назад утверждал что 60000 квартир не продано в новостроях. Сам это видел
moniks
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Додано: Вів 11 чер, 2019 07:28
moniks написав: investorkiev написав:
Снова же по логике - не может быть 74 тыс непроданных квартир - это обьем строительства всеми застройщиками Киева за 4 года!
Акуевший Кличко по ТВ год назад утверждал что 60000 квартир не продано в новостроях. Сам это видел
По данным стат управления Киева на 2017 год в Киеве 1,078 млн. квартир.
Если принять во внимание что были введены еще квартиры в 2018 , ну допустим 1,1 млн на конец 2018 - получается почти 7% квартир не продано, не знаю что сказать ...вроде 7% многовато или хз...
Вот последние данные , Держстат нифига не обновляет информацию, причем там данные вообще бредовые какие-то с 2015 года 34 тысячи квартир исчезли из статистики.
2015 - 1112,1 тыс квартир
2016 - 1080,6
2017 - 1078,5
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=445&lang=1
Данные по кол-ву построенных квартир
2010 - 9,9 тыс
2011 - 15,5
2012 - 17
2013 - 19,1
2014 - 19
2015 - 19,1
2016 - 20,3
2017 - 28,2
2018 - 19,9
http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=2657&lang=1
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zzzzzz
в Вів 11 чер, 2019 07:40, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 11 чер, 2019 07:38
Elensk написав: investorkiev написав: Elensk написав:
О, тут все цветет и дорожает?
А я почти все слила и закупилась попкорном.
Да-да, шо, за 49 дней, прошедшие с выборов (или 21 день с инаугурации) слили все активы?
Какой дисконт от рынка?
Сколько налогов уплачено?
#лендлордыВизионеры
Я после первого тура все выставила в продажу.
А сколько времени надо продавать, если хочешь продать, а не водить экскурсии? Часть ушла по рынку, часть с дисконтом ну может 5%. О каких налогах речь? Пенсионный и госпошлина? Уплачено там, где продажа шла через нотариуса, а не по переуступке. Налоги боль, оценка одной сараюшки в центре была в полтора раза выше реальной цены, идиотизм новой методики.
Ваше решение привязано к результатам выборов? Это эмоциональное решение, что не хотите жить и иметь активы в такой стране, или инвестиционное, чтобы откупить после падения цены? Вы думаете, что результат выборов создает предпосылки к падению?
Vlad442
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Додано: Вів 11 чер, 2019 08:16
moniks написав: investorkiev написав:
Снова же по логике - не может быть 74 тыс непроданных квартир - это обьем строительства всеми застройщиками Киева за 4 года!
Акуевший Кличко по ТВ год назад утверждал что 60000 квартир не продано в новостроях. Сам это видел
И до этого выступления Кличко эту цифирь мусолили. Вот только, судя по всему, она включает все непроданные права на квартиры в строящихся домах
Faceless
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Додано: Вів 11 чер, 2019 08:31
Faceless написав: moniks написав: investorkiev написав:
Снова же по логике - не может быть 74 тыс непроданных квартир - это обьем строительства всеми застройщиками Киева за 4 года!
Акуевший Кличко по ТВ год назад утверждал что 60000 квартир не продано в новостроях. Сам это видел
И до этого выступления Кличко эту цифирь мусолили. Вот только, судя по всему, она включает все непроданные права на квартиры в строящихся домах
Кличко на людях ничего не "мусолил"
Он сказал, что ещё не давно было 50000, уже 60000, а дальше вообще хз чего делать то
moniks
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Додано: Вів 11 чер, 2019 08:36
Vlad442 написав:
Ваше решение привязано к результатам выборов? Это эмоциональное решение, что не хотите жить и иметь активы в такой стране, или инвестиционное, чтобы откупить после падения цены? Вы думаете, что результат выборов создает предпосылки к падению?
В большей степени инвестиционное. Но с учетом возможного переезда, если что-то пойдет не так. Да, я практически уверена, что результаты выборов приведут нас к новому кризису в экономике. Денег захотят все бенефициары, а ресурса для этого у страны нет.
Elensk
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Додано: Вів 11 чер, 2019 09:11
UA написав: investorkiev написав:
Сегодня зашел в квартиру к тетке, которая шьет мне шторы. Привез ткани.
Это жах. Общага (не студенческая а для взрослых- может завода какого то, хз), вонь, выставленные тапки в коридор, валяющийся на лестнице бухарь.
Самое страшное - что там живут со взрослыми дети. Хорошие такие (пока) ребятишки....
Кухня одна на этаж, ооочень заср@ная, душ и туалет (по типу очко) тоже на этаж общие.
Я не знаю, что нужно реформировать, но так жить нельзя, особенно с детьми.
Может я стал старый и размяк, но сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.
При чем мать не бухает, но пашет, зп 10кгрн, плюс халтурки. Мужа нет, своей недвиги нет, родственники в селе.
Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...
Оплати спортивную секцию на год.
Карате, айкидо, дзюдо...
Или футбол, баскет, теннис.. Ноут разбудит интерес к ютюбу и пр. в первую очередь. Вряд ли паренек в 11 лет будет программировать
Patrick
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:02
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
Уну!!! Ну вот зачем ты купил квартиру в Оранже?? Цель какая? Перепродажа? Аренда?
Слушай, 19000 долларов за 39 квадратов, с рассрочкой на 2 года. Я с зарплаты её выплачивал.
Ну хз. А когда сдача? К концу 2020 успеют?
Думаю июнь 2020
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 11 чер, 2019 11:01
UA написав:
214 у.е. за 1 кв. метр естественно.
это при метраже однухи-47 метров. Если же будет трёха 80-100 метров, то а пересчёте на метр будет дешевле, ибо кухня, санузлы, щитовая есть в обоих квартирах
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Додано: Вів 11 чер, 2019 11:02
Serg-ik написав: UA написав:
214 у.е. за 1 кв. метр естественно.
это при метраже однухи-47 метров. Если же будет трёха 80-100 метров, то а пересчёте на метр будет дешевле, ибо кухня, санузлы, щитовая есть в обоих квартирах
Серж, это без стоимости работ. Зарплата работников по рынку еще гдето 100$/метре
investorkiev
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