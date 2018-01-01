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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:04
investorkiev написав:
сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.
При чем мать не бухает, но пашет, ...
Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...
хату ей сдай, аккуратную, за полцены. и клиентов подгони.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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