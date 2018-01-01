хату ей сдай, аккуратную, за полцены. и клиентов подгони.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
хату ей сдай, аккуратную, за полцены. и клиентов подгони.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:28
Купить мамке с пацаненком билет до Щуцина.
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:30
#Лендлордыфилантропы
Только сначала Трибека мне с ремонтом должен помочь - это проще и бесплатно.
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть реальный не теневой бизнес, который продаёт товар первой необходимости. Ему повысили планку по минимальной зарплате с 1600 грн 01/12/2016 до 4173 грн на 01/01/2018. Это рост затрат в 2,6 раза. Соответственно рост ценников.
Строители мутят. И при продажах и при закупках. Но их тоже касается повышение минималки, следовательно , они её повышают, по цепочке повышают всем высококвалифицированным, официальный ценник растёт.
Продаван вторички видит, что ценник на новострой растёт, поднимает свой. У него же дом не старый ( или ничем не отличается от нового и в лучшем месте), ремонт "для себя делал"-почему он будет дешевле продавать? Нет смысла, иначе новострой не за что будет ремонтировать.
Кто покупатели? Как пример(реальный).
Ей около 60 лет, работает в госконторе, среди таких же 55-75 летних коллег. Болото, молодёжь туда не идёт-низкие з/п без выслуг и премий, атмосфера-как на кладбище. Все 20-35 лет на одном месте. Зарплата со всеми надбавками и регалиями-20 тыс. Пенсия-около 7 тыс. есть муж пенсионер с какой то зарплатой. Киевляне. На старости лет они берут в рассрочку однуху в Файна таун.
Вы слышали последние три года, чтоб бюджетники Киева сильно плакались на низкие з/п. Я-нет.
дальше-как обычно. Если ВВП страны растёт на 2,5% в год, а по валютным займам даём 7,5-9,5% в год, по гривне 14-17%, то будет маленький "упс"... никак наша страна и наши люди не могут жить ровно, без взлётов и падений.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:52
А вы знали, что если брать от 10 кондеров, то скидка 30% от розничной цены, и это на дешевые модели! И установка 1000грн можно договориться. И это в сезон!
Маржа удручает
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:56
Если стены под покраску, много плитки, нормальный сантехник и электрик и т.д то 100 баксов на метр точно не хватит. Очень много мелких работ, которые как правило, заранее не упоминаются и соответственно не бюджетируются.
То что считает прораб до начала работ и что получается по факту это две разные сметы
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Прораб до начала ремонта не знает о наличии таких работ? Или типа "не мог предположить", а теперь -выяснилось. Доплачивайте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 11 чер, 2019 11:59
Может такое большое кол-во квартир это замороженные стройки ? Хотя не может же Держстат считать квартиры не введенные в эксплуатацию . Очень странная цифра, мне она кажется завышенной.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:03
Натаха научи волшебству!
У меня без стоимости работ, при 5 метровой магистрали - греческая или запорожская медь, хоть сколь нибудь приличные кронштейны, крепеж, кабель Одессакабель, нормальная термоизоляция и дренаж дороже 1000 грн получаются. И это по ценам для профи монтажников от специализированных контор.(Покупка бухтами) Не Эпицентр.
Востаннє редагувалось UA в Вів 11 чер, 2019 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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