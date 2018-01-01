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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1164116511661167>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 165
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав: сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.

При чем мать не бухает, но пашет, ...
Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...

хату ей сдай, аккуратную, за полцены. и клиентов подгони.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:28

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав: сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.

При чем мать не бухает, но пашет, ...
Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...

хату ей сдай, аккуратную, за полцены. и клиентов подгони.

Купить мамке с пацаненком билет до Щуцина.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:30

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав: сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.

При чем мать не бухает, но пашет, ...
Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...

хату ей сдай, аккуратную, за полцены. и клиентов подгони.

#Лендлордыфилантропы
Только сначала Трибека мне с ремонтом должен помочь - это проще и бесплатно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши?
ё) ваш вариант -

Есть реальный не теневой бизнес, который продаёт товар первой необходимости. Ему повысили планку по минимальной зарплате с 1600 грн 01/12/2016 до 4173 грн на 01/01/2018. Это рост затрат в 2,6 раза. Соответственно рост ценников.
Строители мутят. И при продажах и при закупках. Но их тоже касается повышение минималки, следовательно , они её повышают, по цепочке повышают всем высококвалифицированным, официальный ценник растёт.
Продаван вторички видит, что ценник на новострой растёт, поднимает свой. У него же дом не старый ( или ничем не отличается от нового и в лучшем месте), ремонт "для себя делал"-почему он будет дешевле продавать? Нет смысла, иначе новострой не за что будет ремонтировать.
Кто покупатели? Как пример(реальный).
Ей около 60 лет, работает в госконторе, среди таких же 55-75 летних коллег. Болото, молодёжь туда не идёт-низкие з/п без выслуг и премий, атмосфера-как на кладбище. Все 20-35 лет на одном месте. Зарплата со всеми надбавками и регалиями-20 тыс. Пенсия-около 7 тыс. есть муж пенсионер с какой то зарплатой. Киевляне. На старости лет они берут в рассрочку однуху в Файна таун.
Вы слышали последние три года, чтоб бюджетники Киева сильно плакались на низкие з/п. Я-нет.
2. что дальше?

дальше-как обычно. Если ВВП страны растёт на 2,5% в год, а по валютным займам даём 7,5-9,5% в год, по гривне 14-17%, то будет маленький "упс"... никак наша страна и наши люди не могут жить ровно, без взлётов и падений.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Если же будет трёха 80-100 метров, то а пересчёте на метр будет дешевле, ибо кухня, санузлы, щитовая есть в обоих квартирах

Думаю если говорить о квартирах одного класса, то в квартире 80-100 метров площадь кухни будет куда побольше, санузлов скорее всего два
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:52

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  investorkiev написав: сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.

При чем мать не бухает, но пашет, ...
Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...

хату ей сдай, аккуратную, за полцены. и клиентов подгони.

#Лендлордыфилантропы
Только сначала Трибека мне с ремонтом должен помочь - это проще и бесплатно.



А вы знали, что если брать от 10 кондеров, то скидка 30% от розничной цены, и это на дешевые модели! И установка 1000грн можно договориться. И это в сезон!

Маржа удручает
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:56

  investorkiev написав:
  Serg-ik написав:это при метраже однухи-47 метров. Если же будет трёха 80-100 метров, то а пересчёте на метр будет дешевле, ибо кухня, санузлы, щитовая есть в обоих квартирах

Серж, это без стоимости работ. Зарплата работников по рынку еще гдето 100$/метре

Если стены под покраску, много плитки, нормальный сантехник и электрик и т.д то 100 баксов на метр точно не хватит. Очень много мелких работ, которые как правило, заранее не упоминаются и соответственно не бюджетируются.
То что считает прораб до начала работ и что получается по факту это две разные сметы :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Очень много мелких работ, которые как правило, заранее не упоминаются и соответственно не бюджетируются.
То что считает прораб до начала работ и что получается по факту это две разные сметы

Прораб до начала ремонта не знает о наличии таких работ? Или типа "не мог предположить", а теперь -выяснилось. Доплачивайте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 11:59

  Faceless написав:
moniks написав:
  investorkiev написав:Снова же по логике - не может быть 74 тыс непроданных квартир - это обьем строительства всеми застройщиками Киева за 4 года!

Акуевший Кличко по ТВ год назад утверждал что 60000 квартир не продано в новостроях. Сам это видел 8)
И до этого выступления Кличко эту цифирь мусолили. Вот только, судя по всему, она включает все непроданные права на квартиры в строящихся домах



Может такое большое кол-во квартир это замороженные стройки ? Хотя не может же Держстат считать квартиры не введенные в эксплуатацию . Очень странная цифра, мне она кажется завышенной.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:03

  investorkiev написав:А вы знали, что если брать от 10 кондеров, то скидка 30% от розничной цены, и это на дешевые модели! И установка 1000грн можно договориться. И это в сезон!

Маржа удручает

Натаха научи волшебству!
У меня без стоимости работ, при 5 метровой магистрали - греческая или запорожская медь, хоть сколь нибудь приличные кронштейны, крепеж, кабель Одессакабель, нормальная термоизоляция и дренаж дороже 1000 грн получаются. И это по ценам для профи монтажников от специализированных контор.(Покупка бухтами) Не Эпицентр.
Востаннє редагувалось UA в Вів 11 чер, 2019 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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