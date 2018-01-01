Додано: Вів 11 чер, 2019 11:33

jj1981ua написав: 1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши?

ё) ваш вариант - 1. шо за нах? или в чем причина роста? кто покупатели? и за какие шиши?ё) ваш вариант -

2. что дальше?

Есть реальный не теневой бизнес, который продаёт товар первой необходимости. Ему повысили планку по минимальной зарплате с 1600 грн 01/12/2016 до 4173 грн на 01/01/2018. Это рост затрат в 2,6 раза. Соответственно рост ценников.Строители мутят. И при продажах и при закупках. Но их тоже касается повышение минималки, следовательно , они её повышают, по цепочке повышают всем высококвалифицированным, официальный ценник растёт.Продаван вторички видит, что ценник на новострой растёт, поднимает свой. У него же дом не старый ( или ничем не отличается от нового и в лучшем месте), ремонт "для себя делал"-почему он будет дешевле продавать? Нет смысла, иначе новострой не за что будет ремонтировать.Кто покупатели? Как пример(реальный).Ей около 60 лет, работает в госконторе, среди таких же 55-75 летних коллег. Болото, молодёжь туда не идёт-низкие з/п без выслуг и премий, атмосфера-как на кладбище. Все 20-35 лет на одном месте. Зарплата со всеми надбавками и регалиями-20 тыс. Пенсия-около 7 тыс. есть муж пенсионер с какой то зарплатой. Киевляне. На старости лет они берут в рассрочку однуху в Файна таун.Вы слышали последние три года, чтоб бюджетники Киева сильно плакались на низкие з/п. Я-нет.дальше-как обычно. Если ВВП страны растёт на 2,5% в год, а по валютным займам даём 7,5-9,5% в год, по гривне 14-17%, то будет маленький "упс"... никак наша страна и наши люди не могут жить ровно, без взлётов и падений.