Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Хотя не может же Держстат считать квартиры не введенные в эксплуатацию . Очень странная цифра,
Напомню
Стоимость всех выставленных на продажу квартир на первичном рынке Киева составляет 97,7 млрд грн. Об этом ABCnews рассказал директор консалтинговой компании CityDevelopmentSolutions (CDS) Роман Герасимчук.
investorkiev написав:А вы знали, что если брать от 10 кондеров, то скидка 30% от розничной цены, и это на дешевые модели! И установка 1000грн можно договориться. И это в сезон!
Маржа удручает
Натаха научи волшебству! У меня без стоимости работ, при 5 метровой магистрали - греческая или запорожская медь, хоть сколь нибудь приличные кронштейны, крепеж, кабель Одессакабель, нормальная термоизоляция и дренаж дороже 1000 грн получаются. И это по ценам для профи монтажников от специализированных контор.(Покупка бухтами) Не Эпицентр.
это особая донецкая магия - договориться за 2 тыс поначалу, а после завершения дое**ться к чему-то и штрафануть на тыщу тыща ж лучше, чем ноль?