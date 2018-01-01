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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1164116511661167

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 165
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
27%
45
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Хотя не может же Держстат считать квартиры не введенные в эксплуатацию . Очень странная цифра,

Напомню
Стоимость всех выставленных на продажу квартир на первичном рынке Киева составляет 97,7 млрд грн. Об этом ABCnews рассказал директор консалтинговой компании CityDevelopmentSolutions (CDS) Роман Герасимчук.

http://abcnews.com.ua/ru/news/stalo-izvestno-skolko-nuzhno-deneg-chtoby-kupit-vse-vystavlennye-na-prodazhu-kvartiry-v-novostroikakh-kieva
всего-то 3,7 млрд. долл. если учесть, что каждый год вводят не менее 1 млн кв.м., то это 4-летний объём продаж
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:06

UA
2 недели назад заказывал комплекс.

Демонтаж старого Самсунга - девятка
Покупка нового "Купер хантер" тоже девятка.
Установка нового.
Кондиционер - 7500
Демонтаж и монтаж - 1300
НО магистрали не меняли!!!, повесили на старые.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:10

  Serg-ik написав:
  UA написав:Очень много мелких работ, которые как правило, заранее не упоминаются и соответственно не бюджетируются.
То что считает прораб до начала работ и что получается по факту это две разные сметы

Прораб до начала ремонта не знает о наличии таких работ? Или типа "не мог предположить", а теперь -выяснилось. Доплачивайте.

Заказчику главное цена.
С честной сметой прораб без работы останется.
Почему многие люди по три бригады во время ремонта меняют? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:12

ЮА и Натаха , в каком кол-ве квартир вы провели ремонты ? Если не секрет.
сколько лет ремонтами занимаетесь ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:С честной сметой прораб без работы останется.
Почему многие люди по три бригады во время ремонта меняют?

Вот поэтому не важно кто в стране президент
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав: сижу и думаю как помочь ее сыну - пареньку лет 11.

При чем мать не бухает, но пашет, ...
Может ноутбук ему подарить? Типа разбудить интерес к ИТ, может хоть так выскочит? ...

хату ей сдай, аккуратную, за полцены. и клиентов подгони.


и бутылку викарика проспоренную еще посоветуйте хоть ей отдать... Трибека такая трибека :((
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 12:49

  UA написав:
  investorkiev написав:А вы знали, что если брать от 10 кондеров, то скидка 30% от розничной цены, и это на дешевые модели! И установка 1000грн можно договориться. И это в сезон!

Маржа удручает

Натаха научи волшебству!
У меня без стоимости работ, при 5 метровой магистрали - греческая или запорожская медь, хоть сколь нибудь приличные кронштейны, крепеж, кабель Одессакабель, нормальная термоизоляция и дренаж дороже 1000 грн получаются. И это по ценам для профи монтажников от специализированных контор.(Покупка бухтами) Не Эпицентр.


это особая донецкая магия - договориться за 2 тыс поначалу, а после завершения дое**ться к чему-то и штрафануть на тыщу :D тыща ж лучше, чем ноль? :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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