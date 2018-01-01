UA
2 недели назад заказывал комплекс.
Демонтаж старого Самсунга - девятка
Покупка нового "Купер хантер" тоже девятка.
Установка нового.
Кондиционер - 7500
Демонтаж и монтаж - 1300
НО магистрали не меняли!!!, повесили на старые.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:06
UA
2 недели назад заказывал комплекс.
Демонтаж старого Самсунга - девятка
Покупка нового "Купер хантер" тоже девятка.
Установка нового.
Кондиционер - 7500
Демонтаж и монтаж - 1300
НО магистрали не меняли!!!, повесили на старые.
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:10
Заказчику главное цена.
С честной сметой прораб без работы останется.
Почему многие люди по три бригады во время ремонта меняют?
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:12
ЮА и Натаха , в каком кол-ве квартир вы провели ремонты ? Если не секрет.
сколько лет ремонтами занимаетесь ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вот поэтому не важно кто в стране президент
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:37
и бутылку викарика проспоренную еще посоветуйте хоть ей отдать... Трибека такая трибека (
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:49
это особая донецкая магия - договориться за 2 тыс поначалу, а после завершения дое**ться к чему-то и штрафануть на тыщу тыща ж лучше, чем ноль?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
1. Качество работ.
2. 1й ремонт.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:16
"Вторинка" дорожчає швидкими темпами.
"Хрущовки" , "брежнєвки" і "сталінки" біля метро - розмітаються, як гарячі пиріжки!
Перший чи Прохожий - хто з них обіцяв 3к "хрущовки" по 18 000 дол???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Может такое большое кол-во квартир это замороженные стройки ? Хотя не может же Держстат считать квартиры не введенные в эксплуатацию . Очень странная цифра, мне она кажется завышенной.[/quote]А кто сказал, что цифра от Госстат? Её озвучила какая-то рыловская контора, Захар с ней бегал, как доказательством навеса, потом Кличко её же озвучил.
Очень похоже на то, что туда попал просто ещё не проданный воздух - тогда выходит вполне реалистично, правда, и цифра бессмысленна
Додано: Вів 11 чер, 2019 13:39
в 2012-2013 кто взял хату за 80к-100к и будет продавать за 35к сейчас?
МегаСити Войцихоовского - инвестировали с 2005 года, построили в 2015. 1193 квартиры.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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