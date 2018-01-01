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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 14:55
zzzzzz написав:UA
2 недели назад заказывал комплекс.
Демонтаж старого Самсунга - девятка
Покупка нового "Купер хантер" тоже девятка.
Установка нового.
Кондиционер - 7500
Демонтаж и монтаж - 1300
НО магистрали не меняли!!!, повесили на старые.
Самсунг скільки років відпрацював ?? Я у квітні 2011-го р. встановив Мідеа (9), навесні минулого року прочистив "крапельницю", помив внутрішній блок і долив фреон (35%) (за все 1000 грн.). Апаратом задоволений.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:26
Frant написав:
"Вторинка" дорожчає швидкими темпами.
"Хрущовки" , "брежнєвки" і "сталінки" біля метро - розмітаються, як гарячі пиріжки!
Ажиотаж немного поутих - несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам. О новострое в ебенях я молчу///
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