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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1165116611671168

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 166
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
46
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:55

  zzzzzz написав:UA
2 недели назад заказывал комплекс.

Демонтаж старого Самсунга - девятка
Покупка нового "Купер хантер" тоже девятка.
Установка нового.
Кондиционер - 7500
Демонтаж и монтаж - 1300
НО магистрали не меняли!!!, повесили на старые.

Самсунг скільки років відпрацював ?? Я у квітні 2011-го р. встановив Мідеа (9), навесні минулого року прочистив "крапельницю", помив внутрішній блок і долив фреон (35%) (за все 1000 грн.). Апаратом задоволений.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 405
З нами з: 01.05.17
Подякував: 69 раз.
Подякували: 111 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:26

  Frant написав:"Вторинка" дорожчає швидкими темпами.
"Хрущовки" , "брежнєвки" і "сталінки" біля метро - розмітаються, як гарячі пиріжки!
Ажиотаж немного поутих - несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам. О новострое в ебенях я молчу///
asti
 
Повідомлень: 624
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Подякував: 42 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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