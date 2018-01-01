Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:UA 2 недели назад заказывал комплекс.
Демонтаж старого Самсунга - девятка Покупка нового "Купер хантер" тоже девятка. Установка нового. Кондиционер - 7500 Демонтаж и монтаж - 1300 НО магистрали не меняли!!!, повесили на старые.
Самсунг скільки років відпрацював ?? Я у квітні 2011-го р. встановив Мідеа (9), навесні минулого року прочистив "крапельницю", помив внутрішній блок і долив фреон (35%) (за все 1000 грн.). Апаратом задоволений.
Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.
Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.
Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.
При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины - $40-65 тыс.
До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131679
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав: До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131679
zzzzzz написав:UA 2 недели назад заказывал комплекс.
Демонтаж старого Самсунга - девятка Покупка нового "Купер хантер" тоже девятка. Установка нового. Кондиционер - 7500 Демонтаж и монтаж - 1300 НО магистрали не меняли!!!, повесили на старые.
Самсунг скільки років відпрацював ?? Я у квітні 2011-го р. встановив Мідеа (9), навесні минулого року прочистив "крапельницю", помив внутрішній блок і долив фреон (35%) (за все 1000 грн.). Апаратом задоволений.
Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г.... Самые надежные кондиционеры это Мицубиши Далее идет Дайкини Купер Хантер на 3 месте по надежности.