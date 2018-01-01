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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1166116711681169>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 167
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
47
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 14:55

  zzzzzz написав:UA
2 недели назад заказывал комплекс.

Демонтаж старого Самсунга - девятка
Покупка нового "Купер хантер" тоже девятка.
Установка нового.
Кондиционер - 7500
Демонтаж и монтаж - 1300
НО магистрали не меняли!!!, повесили на старые.

Самсунг скільки років відпрацював ?? Я у квітні 2011-го р. встановив Мідеа (9), навесні минулого року прочистив "крапельницю", помив внутрішній блок і долив фреон (35%) (за все 1000 грн.). Апаратом задоволений.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 15:26

  Frant написав:"Вторинка" дорожчає швидкими темпами.
"Хрущовки" , "брежнєвки" і "сталінки" біля метро - розмітаються, як гарячі пиріжки!
Ажиотаж немного поутих - несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам. О новострое в ебенях я молчу///
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  asti написав:несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам.

ссылки покажете? Просто чтоб понимать что такое адекватность при ликвидности
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:27

  Serg-ik написав:
  asti написав:несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам.
Ссылки покажете? Просто чтоб понимать что такое адекватность при ликвидности
Ссылки не покажу так как сам имею на них виды///
asti
 
Повідомлень: 626
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:34

Откуда спрос?
Отсюда
Сергей Борзов в июне 2014 году был назначен президентом Петром Порошенко заместителем главы Государственного управления делами и с конца лета 2015 года до июля 2017 года уже выполнял обязанности главы ГУД, после того как глава госуправления Сергей Березенко стал нардепом и до назначения на эту должность Ивана Куцика.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины - $40-65 тыс.

До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131679
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:39

Serg-ik
спрос и дерибан - разные вещи.
и потом - он же ее не купил.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:46

  Serg-ik написав: До назначения на госслужбу Борзов работал директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", команды КВН "Сборная Украины". Также работал в ООО "Телевизионное творческое объединение Александр Масляков и Компания". Источник: https://biz.censor.net.ua/n3131679

Преемственность власти. Ждем криворожских перцев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:46

  ihorkyiv написав:
  zzzzzz написав:UA
2 недели назад заказывал комплекс.

Демонтаж старого Самсунга - девятка
Покупка нового "Купер хантер" тоже девятка.
Установка нового.
Кондиционер - 7500
Демонтаж и монтаж - 1300
НО магистрали не меняли!!!, повесили на старые.

Самсунг скільки років відпрацював ?? Я у квітні 2011-го р. встановив Мідеа (9), навесні минулого року прочистив "крапельницю", помив внутрішній блок і долив фреон (35%) (за все 1000 грн.). Апаратом задоволений.


Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г....
Самые надежные кондиционеры это Мицубиши
Далее идет Дайкини
Купер Хантер на 3 месте по надежности.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Самые надежные кондиционеры это МицубишиДалее идет Дайкини

спорное утверждение
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:спрос и дерибан - разные вещи.
и потом - он же ее не купил.

Но ведь и застройщик её не подарил. И застройщику по барабану откуда деньги и кто покупатель. Он строит, выставляет цену, получает деньги
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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