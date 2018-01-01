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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:59
Serg-ik написав: jj1981ua написав:
спрос и дерибан - разные вещи.
и потом - он же ее не купил.
Но ведь и застройщик её не подарил. И застройщику по барабану откуда деньги и кто покупатель. Он строит, выставляет цену, получает деньги
Эти квартиры из денег на инфраструкутру, на непостроенные школы и больницы, не замененные коммуникации и т.д - денег, неполученных местными громадами за землю. Застройщик вымучивает землю за малую часть ее реальной стоимости, а за это отдает квартиры в разные гельминтарии типа СБУ, Прокуратуры, АП, ГФС и т.д.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 17:01
asti написав: Frant написав:
"Вторинка" дорожчає швидкими темпами.
"Хрущовки" , "брежнєвки" і "сталінки" біля метро - розмітаються, як гарячі пиріжки!
Ажиотаж немного поутих - несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам. О новострое в ебенях я молчу///
автор имеет иду старые дома возле центра возле метро.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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