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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1166116711681169

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 167
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
47
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:59

  Serg-ik написав:
  jj1981ua написав:спрос и дерибан - разные вещи.
и потом - он же ее не купил.

Но ведь и застройщик её не подарил. И застройщику по барабану откуда деньги и кто покупатель. Он строит, выставляет цену, получает деньги

Эти квартиры из денег на инфраструкутру, на непостроенные школы и больницы, не замененные коммуникации и т.д - денег, неполученных местными громадами за землю. Застройщик вымучивает землю за малую часть ее реальной стоимости, а за это отдает квартиры в разные гельминтарии типа СБУ, Прокуратуры, АП, ГФС и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:01

  asti написав:
  Frant написав:"Вторинка" дорожчає швидкими темпами.
"Хрущовки" , "брежнєвки" і "сталінки" біля метро - розмітаються, як гарячі пиріжки!
Ажиотаж немного поутих - несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам. О новострое в ебенях я молчу///


автор имеет иду старые дома возле центра возле метро.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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