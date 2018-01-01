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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1166116711681169

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 167
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
47
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 16:59

  Serg-ik написав:
  jj1981ua написав:спрос и дерибан - разные вещи.
и потом - он же ее не купил.

Но ведь и застройщик её не подарил. И застройщику по барабану откуда деньги и кто покупатель. Он строит, выставляет цену, получает деньги

Эти квартиры из денег на инфраструкутру, на непостроенные школы и больницы, не замененные коммуникации и т.д - денег, неполученных местными громадами за землю. Застройщик вымучивает землю за малую часть ее реальной стоимости, а за это отдает квартиры в разные гельминтарии типа СБУ, Прокуратуры, АП, ГФС и т.д.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:01

  asti написав:
  Frant написав:"Вторинка" дорожчає швидкими темпами.
"Хрущовки" , "брежнєвки" і "сталінки" біля метро - розмітаються, як гарячі пиріжки!
Ажиотаж немного поутих - несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам. О новострое в ебенях я молчу///


автор имеет иду старые дома возле центра возле метро.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

интересное видео о сталинка. Как из нутри всю там... :)

Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:54

  Понаехал написав:интересное видео о сталинка. Как из нутри всю там... :)


Судя по тому, что в квартире ни одной стены и квартира не на последнем этаже - теперь этот дом в самом деле в аварийном состоянии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 17:56

Понаехал
Я чего-то не понял. Цена 200 тыс. На дату размещения видео курс рубль/доллар был 63 , то есть это чуть больше 3к дол...не так уж и много
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:09

  zzzzzz написав:Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г....
Самые надежные кондиционеры это Мицубиши
Далее идет Дайкини
Купер Хантер на 3 месте по надежности.

Производителя Купер Хантер не существует.
Это ТМ украинской компании "Степ".
Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree.
Сейчас и Gree и Midea и Chigo.
Рынок завоеван - можно парить шо подешевле :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:13

  zzzzzz написав:Понаехал
Я чего-то не понял. Цена 200 тыс. На дату размещения видео курс рубль/доллар был 63 , то есть это чуть больше 3к дол...не так уж и много

Я в рублях не разбирваюсь... был в РФ крайний раз до всех событий.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:19

  UA написав:
  zzzzzz написав:Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г....
Самые надежные кондиционеры это Мицубиши
Далее идет Дайкини
Купер Хантер на 3 месте по надежности.

Производителя Купер Хантер не существует.
Это ТМ украинской компании "Степ".
Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree.
Сейчас и Gree и Midea и Chigo.
Рынок завоеван - можно парить шо подешевле :mrgreen:


Тоже думал брать куперХантер, но вы, ЮА, меня отговорили.

Взял Осаку. Дешево и сердито
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 18:49

Очень многие сейчас берут Сенсей как оптимальное соотношение цены/качество в эконом сегменте.
Для себя инверторы Мицубиши.
Купер и Хантер видимо дают хорошие скидки для розницы, потому что каждая фирма, которая продает кондиционеры, старается впарить эту марку.
Vlad442
 
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