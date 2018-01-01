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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 16:59
Serg-ik написав: jj1981ua написав:
спрос и дерибан - разные вещи.
и потом - он же ее не купил.
Но ведь и застройщик её не подарил. И застройщику по барабану откуда деньги и кто покупатель. Он строит, выставляет цену, получает деньги
Эти квартиры из денег на инфраструкутру, на непостроенные школы и больницы, не замененные коммуникации и т.д - денег, неполученных местными громадами за землю. Застройщик вымучивает землю за малую часть ее реальной стоимости, а за это отдает квартиры в разные гельминтарии типа СБУ, Прокуратуры, АП, ГФС и т.д.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 17:01
asti написав: Frant написав:
"Вторинка" дорожчає швидкими темпами.
"Хрущовки" , "брежнєвки" і "сталінки" біля метро - розмітаються, як гарячі пиріжки!
Ажиотаж немного поутих - несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам. О новострое в ебенях я молчу///
автор имеет иду старые дома возле центра возле метро.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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Додано: Вів 11 чер, 2019 17:54
Понаехал написав:
интересное видео о сталинка. Как из нутри всю там...
Судя по тому, что в квартире ни одной стены и квартира не на последнем этаже - теперь этот дом в самом деле в аварийном состоянии.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 17:56
Понаехал
Я чего-то не понял. Цена 200 тыс. На дату размещения видео курс рубль/доллар был 63 , то есть это чуть больше 3к дол...не так уж и много
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 11 чер, 2019 18:09
zzzzzz написав:
Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г....
Самые надежные кондиционеры это Мицубиши
Далее идет Дайкини
Купер Хантер на 3 месте по надежности.
Производителя Купер Хантер не существует.
Это ТМ украинской компании "Степ".
Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree.
Сейчас и Gree и Midea и Chigo.
Рынок завоеван - можно парить шо подешевле
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UA
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Додано: Вів 11 чер, 2019 18:13
zzzzzz написав:Понаехал
Я чего-то не понял. Цена 200 тыс. На дату размещения видео курс рубль/доллар был 63 , то есть это чуть больше 3к дол...не так уж и много
Я в рублях не разбирваюсь... был в РФ крайний раз до всех событий.
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Понаехал
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Додано: Вів 11 чер, 2019 18:19
UA написав: zzzzzz написав:
Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г....
Самые надежные кондиционеры это Мицубиши
Далее идет Дайкини
Купер Хантер на 3 месте по надежности.
Производителя Купер Хантер не существует.
Это ТМ украинской компании "Степ".
Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree.
Сейчас и Gree и Midea и Chigo.
Рынок завоеван - можно парить шо подешевле
Тоже думал брать куперХантер, но вы, ЮА, меня отговорили.
Взял Осаку. Дешево и сердито
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investorkiev
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Додано: Вів 11 чер, 2019 18:49
Очень многие сейчас берут Сенсей как оптимальное соотношение цены/качество в эконом сегменте.
Для себя инверторы Мицубиши.
Купер и Хантер видимо дают хорошие скидки для розницы, потому что каждая фирма, которая продает кондиционеры, старается впарить эту марку.
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Vlad442
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Додано: Вів 11 чер, 2019 19:03
Расскажу прикол, зашел в Фокстрот, смотрю в продаже какой-то кондиционер ТМ LARETTI
Ну и спрашиваю у менеджера - В Киеве есть сервисный центр ? - Да - говорит менеджер.
Прошу у менеджера показать мне гарантийный талон , и прямо из магазина начинаю звонить в сервис. Говорю у меня не работает кондиционер, пришлите мастера, когда придет мастер ? ( дело было в начале мая) ответ меня убил - Ну на следующей неделе, где-то во вторник в среду ( а дело было в понедельник ) То есть мастера ждать 8-9 дней, и это в начале мая.
Что будет в июле, страшно представить, наверно мастер придет к сентябрю
Живите своим умом!
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zzzzzz
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