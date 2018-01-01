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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1167116811691170

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 167
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
47
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Производителя Купер Хантер не существует.
Это ТМ украинской компании "Степ".
Первый раз увидел Купер Хантер в отеле Шарма лет 15 назад ))) Хотите сказать что украинский производитель поставил???
Торгова марка C&H (COOPER & HUNTER) належить компанії COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION (USPTO / United States Patent & Trademark / № 4494682)

Наслідуючи кращі традиції компаній - лідерів, в області виробництва кліматичного обладнання у США, у 2003 році компанія Сooper&Hunter International Corporation почала виробництво широкого спектру кліматичного обладнання вже під власною ТМ.

Дві ідеології, два напрямки, два лідери об'єдналися, щоб створювати новий продукт. Вишуканий дизайн, відповідний модному тренду, ергономіка та комфорт об'єдналися з інноваційними розробками, сучасною технологією і високою якістю.

«COMFORT INNOVATIONS» - ці слова стали слоганом бренду COOPER & HUNTER.

COOPER&HUNTER - це міжнародний кліматичний бренд. Географія продажів охоплює велику кількість країн на різних континентах і постійно розширюється, що є доказом заслуженою популярністю торгової марки.

З більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі кондиціонування повітря та вентиляції компанія Cooper&Hunter стала провідним гравцем у сфері HVAC. Продукція під брендом Cooper&Hunter експортується в більш ніж 40 країн та регіонів усього світу. З моменту свого залучення до зарубіжних ринків Cooper&Hunter перетворився на відому торгову марку, що швидко збільшує обсяги експорту, щороку виходить на нові ринки.

У 2017 році компанія уклала остаточні угоди для довгострокового стратегічного партнерства з компанією Zhuhai Vino Environmental Technology Equipment Co. LTD та покупки акцій компанії, яка, прискорила зростання на світовому ринку. Завод у Чжухаї отримав нове ім'я: Zhuhai Vino - Cooper&Hunter Environmental Technology Equipment Co. LTD.
olgerd
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:14

olgerd

так и есть
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Живите своим умом!
zzzzzz
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