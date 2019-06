Додано: Вів 11 чер, 2019 19:04

UA написав: Производителя Купер Хантер не существует.

Это ТМ украинской компании "Степ". Производителя Купер Хантер не существует.Это ТМ украинской компании "Степ".

Первый раз увидел Купер Хантер в отеле Шарма лет 15 назад ))) Хотите сказать что украинский производитель поставил???Торгова марка C&H (COOPER & HUNTER) належить компанії COOPER AND HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION (USPTO / United States Patent & Trademark / № 4494682)Наслідуючи кращі традиції компаній - лідерів, в області виробництва кліматичного обладнання у США, у 2003 році компанія Сooper&Hunter International Corporation почала виробництво широкого спектру кліматичного обладнання вже під власною ТМ.Дві ідеології, два напрямки, два лідери об'єдналися, щоб створювати новий продукт. Вишуканий дизайн, відповідний модному тренду, ергономіка та комфорт об'єдналися з інноваційними розробками, сучасною технологією і високою якістю.«COMFORT INNOVATIONS» - ці слова стали слоганом бренду COOPER & HUNTER.COOPER&HUNTER - це міжнародний кліматичний бренд. Географія продажів охоплює велику кількість країн на різних континентах і постійно розширюється, що є доказом заслуженою популярністю торгової марки.З більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі кондиціонування повітря та вентиляції компанія Cooper&Hunter стала провідним гравцем у сфері HVAC. Продукція під брендом Cooper&Hunter експортується в більш ніж 40 країн та регіонів усього світу. З моменту свого залучення до зарубіжних ринків Cooper&Hunter перетворився на відому торгову марку, що швидко збільшує обсяги експорту, щороку виходить на нові ринки.У 2017 році компанія уклала остаточні угоди для довгострокового стратегічного партнерства з компанією Zhuhai Vino Environmental Technology Equipment Co. LTD та покупки акцій компанії, яка, прискорила зростання на світовому ринку. Завод у Чжухаї отримав нове ім'я: Zhuhai Vino - Cooper&Hunter Environmental Technology Equipment Co. LTD.