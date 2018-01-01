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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1167116811691170

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 167
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
28%
47
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 167
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:14

olgerd

так и есть
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:18

  zzzzzz написав:olgerd

так и есть
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Пока olgerd ищет кондиционер сделанный на виртуальном заводе компании "Степ" "Zhuhai Vino - Cooper&Hunter Environmental Technology Equipment Co. LTD." Посмотрел выручку реально существующего завода "Gree Electric Appliances Inc." - 29,4 млрд долларов за 2018 год.Число сотрудников - 80 тыс. человек.
...ВВП Украины 112,2 миллиарда USD (2017 г.)
Это получается 320 тыс. китайцев, могут производить продукт больший, чем вся экономика Украины :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:25

  UA написав:
  zzzzzz написав:Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г....
Самые надежные кондиционеры это Мицубиши
Далее идет Дайкини
Купер Хантер на 3 месте по надежности.[/quote]
Производителя Купер Хантер не существует.
Это ТМ украинской компании "Степ".
Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree.
Сейчас и Gree и Midea и Chigo.
Рынок завоеван - можно парить шо подешевле :mrgreen:

Да-уж , зззудящий специалист,вввезде ... :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:17

  UA написав:
  zzzzzz написав:Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г....
Самые надежные кондиционеры это Мицубиши
Далее идет Дайкини
Купер Хантер на 3 месте по надежности.

Производителя Купер Хантер не существует.
Это ТМ украинской компании "Степ".
Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree.
Сейчас и Gree и Midea и Chigo.
Рынок завоеван - можно парить шо подешевле :mrgreen:

Знаю, шо gree работает с daikin очень давно. Ch хз шо за звэр. А вообще в ремонт до 50 куе вваливать дайкины и мицубиши нецелесообразно, да и вообще много чего нецелесообразно вваливать в ремонт в наших реалиях, после увиденных ценников на ремонты других странах.

Gree нас спасёт.
hume
 
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  #<1 ... 1167116811691170
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