Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пока olgerd ищет кондиционер сделанный на виртуальном заводе компании "Степ" "Zhuhai Vino - Cooper&Hunter Environmental Technology Equipment Co. LTD." Посмотрел выручку реально существующего завода "Gree Electric Appliances Inc." - 29,4 млрд долларов за 2018 год.Число сотрудников - 80 тыс. человек. ...ВВП Украины 112,2 миллиарда USD (2017 г.) Это получается 320 тыс. китайцев, могут производить продукт больший, чем вся экономика Украины
zzzzzz написав:Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г.... Самые надежные кондиционеры это Мицубиши Далее идет Дайкини Купер Хантер на 3 месте по надежности.[/quote] Производителя Купер Хантер не существует. Это ТМ украинской компании "Степ". Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree. Сейчас и Gree и Midea и Chigo. Рынок завоеван - можно парить шо подешевле
zzzzzz написав:Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г.... Самые надежные кондиционеры это Мицубиши Далее идет Дайкини Купер Хантер на 3 месте по надежности.
Производителя Купер Хантер не существует. Это ТМ украинской компании "Степ". Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree. Сейчас и Gree и Midea и Chigo. Рынок завоеван - можно парить шо подешевле
Знаю, шо gree работает с daikin очень давно. Ch хз шо за звэр. А вообще в ремонт до 50 куе вваливать дайкины и мицубиши нецелесообразно, да и вообще много чего нецелесообразно вваливать в ремонт в наших реалиях, после увиденных ценников на ремонты других странах.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.