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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1167116811691170

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:14

olgerd

так и есть
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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:18

  zzzzzz написав:olgerd

так и есть
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Пока olgerd ищет кондиционер сделанный на виртуальном заводе компании "Степ" "Zhuhai Vino - Cooper&Hunter Environmental Technology Equipment Co. LTD." Посмотрел выручку реально существующего завода "Gree Electric Appliances Inc." - 29,4 млрд долларов за 2018 год.Число сотрудников - 80 тыс. человек.
...ВВП Украины 112,2 миллиарда USD (2017 г.)
Это получается 320 тыс. китайцев, могут производить продукт больший, чем вся экономика Украины :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:25

  UA написав:
  zzzzzz написав:Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г....
Самые надежные кондиционеры это Мицубиши
Далее идет Дайкини
Купер Хантер на 3 месте по надежности.[/quote]
Производителя Купер Хантер не существует.
Это ТМ украинской компании "Степ".
Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree.
Сейчас и Gree и Midea и Chigo.
Рынок завоеван - можно парить шо подешевле :mrgreen:

Да-уж , зззудящий специалист,вввезде ... :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:17

  UA написав:
  zzzzzz написав:Ему около 10 лет было, там было 3 поломки, 2 раза конденсатор менял, и еще сгорел двигатель вентилятора, вообще у Самсунга кондиционеры Г....
Самые надежные кондиционеры это Мицубиши
Далее идет Дайкини
Купер Хантер на 3 месте по надежности.

Производителя Купер Хантер не существует.
Это ТМ украинской компании "Степ".
Заказы в прошлые времена размещались на заводах Gree.
Сейчас и Gree и Midea и Chigo.
Рынок завоеван - можно парить шо подешевле :mrgreen:

Знаю, шо gree работает с daikin очень давно. Ch хз шо за звэр. А вообще в ремонт до 50 куе вваливать дайкины и мицубиши нецелесообразно, да и вообще много чего нецелесообразно вваливать в ремонт в наших реалиях, после увиденных ценников на ремонты других странах.

Gree нас спасёт.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 07:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

читателям вэткі реклам С&Н в подарок...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:41

  asti написав: Ажиотаж немного поутих - несколько ликвидных вариантов на Оболони висят уже несколько недель по адекватным ценам. О новострое в ебенях я молчу///

Из "интересного" вижу только 4-х комнатные - но там конская квартплата. Ещё посыпались предложения с Героев Сталинграда 20 но все убитые и опять же квартплата из-за кубатуры и старости дома т.е. счетчиков тепла там нет.
moniks
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 11:51

В Киеве закончились дешевые квартиры
https://ubr.ua/market/real-estate/v-kieve-zakonchilis-deshevye-kvartiry-3883622?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more

В Киеве ежемесячно заключается около 2 тыс. сделок на вторичном рынке, а предложение – 50 тыс. квартир, поделился своими оценками Сергей Костецкий. А на первичном – приблизительно 1,6 тыс. сделок в месяц. «Года четыре уже нет каких-то серьезных перепадов», - подчеркнул представитель SV Development.

Он рассказал, что самая популярная недвижимость сейчас в Киеве – до 22 тыс. грн. за квадратный метр. А основная масса сделок происходит в сегменте квартир стоимостью до $50 тыс.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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