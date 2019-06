Додано: Вів 11 чер, 2019 21:18

Покаищет кондиционер сделанный на виртуальном заводе компании "Степ" "Zhuhai Vino - Cooper&Hunter Environmental Technology Equipment Co. LTD." Посмотрел выручку реально существующего завода "Gree Electric Appliances Inc." - 29,4 млрд долларов за 2018 год.Число сотрудников - 80 тыс. человек....ВВП Украины 112,2 миллиарда USD (2017 г.)Это получается 320 тыс. китайцев, могут производить продукт больший, чем вся экономика Украины