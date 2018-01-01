так и есть
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:18
Пока olgerd ищет кондиционер сделанный на виртуальном заводе компании "Степ" "Zhuhai Vino - Cooper&Hunter Environmental Technology Equipment Co. LTD." Посмотрел выручку реально существующего завода "Gree Electric Appliances Inc." - 29,4 млрд долларов за 2018 год.Число сотрудников - 80 тыс. человек.
...ВВП Украины 112,2 миллиарда USD (2017 г.)
Это получается 320 тыс. китайцев, могут производить продукт больший, чем вся экономика Украины
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:25
Да-уж , зззудящий специалист,вввезде ...
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:17
Знаю, шо gree работает с daikin очень давно. Ch хз шо за звэр. А вообще в ремонт до 50 куе вваливать дайкины и мицубиши нецелесообразно, да и вообще много чего нецелесообразно вваливать в ремонт в наших реалиях, после увиденных ценников на ремонты других странах.
Gree нас спасёт.
Додано: Сер 12 чер, 2019 07:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
читателям вэткі реклам С&Н в подарок...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:41
Из "интересного" вижу только 4-х комнатные - но там конская квартплата. Ещё посыпались предложения с Героев Сталинграда 20 но все убитые и опять же квартплата из-за кубатуры и старости дома т.е. счетчиков тепла там нет.
Додано: Сер 12 чер, 2019 11:51
В Киеве закончились дешевые квартиры
В Киеве ежемесячно заключается около 2 тыс. сделок на вторичном рынке, а предложение – 50 тыс. квартир, поделился своими оценками Сергей Костецкий. А на первичном – приблизительно 1,6 тыс. сделок в месяц. «Года четыре уже нет каких-то серьезных перепадов», - подчеркнул представитель SV Development.
Он рассказал, что самая популярная недвижимость сейчас в Киеве – до 22 тыс. грн. за квадратный метр. А основная масса сделок происходит в сегменте квартир стоимостью до $50 тыс.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оранж?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 12 чер, 2019 15:46
Додано: Сер 12 чер, 2019 16:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),
Ни разу не видел ни одного рабочего крана.
Рабочий день, рабочее время.
Умершая стройка.
Оркада - все. Тю тю
Зараз переглядають цей форум: investorkiev і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|