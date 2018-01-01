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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11691170117111721173>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:35

  plugatyrev написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Он рассказал, что самая популярная недвижимость сейчас в Киеве – до 22 тыс. грн. за квадратный метр

Оранж?

уня доляху в премии за вбивание в мозх ангажировал? :mrgreen:

Костецкий?
Я не вспомнил ни одной вменяемой новостройки с ценой до 22кгрн за 1к...
Подбросите?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?

- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Костецкий?
Я не вспомнил ни одной вменяемой новостройки с ценой до 22кгрн за 1к...


еще разок почитайте
В Киеве ежемесячно заключается около 2 тыс. сделок на вторичном рынке, а предложение – 50 тыс. квартир, поделился своими оценками Сергей Костецкий. А на первичном – приблизительно 1,6 тыс. сделок в месяц. «Года четыре уже нет каких-то серьезных перепадов», - подчеркнул представитель SV Development.

Он рассказал, что самая популярная недвижимость сейчас в Киеве – до 22 тыс. грн. за квадратный метр. А основная масса сделок происходит в сегменте квартир стоимостью до $50 тыс.

здесь не говорится про 1 к квартиру, не говорится про новострой. Улавливаете?
22 000-примерно 850 за метр. что-то можно найти.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:45

  Долярчик написав:.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?

- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?

У нас обычно события начинаются с середины августа с подскока курса.
Потом небольшая передышка.
А продолжение приходит с отопительным сезоном
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:02

  investorkiev написав:Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),

Ни разу не видел ни одного рабочего крана.

Рабочий день, рабочее время.

Умершая стройка.

Оркада - все. Тю тю

Да. Все. Фиксирую влет.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:03

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?

- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?

У нас обычно события начинаются с середины августа с подскока курса.
Потом небольшая передышка.
А продолжение приходит с отопительным сезоном

думаю несложно будет график привести в подстверждение, ну чтобы не пук в лужу как обычно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:08

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),

Ни разу не видел ни одного рабочего крана.

Рабочий день, рабочее время.

Умершая стройка.

Оркада - все. Тю тю

Да. Все. Фиксирую влет.

Вы умудрились снова туда же вложиться? :shock:
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:14

Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:18

  Vlad442 написав:Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке.

что по этому поводу написано в договоре?

зы: неужели для вас это новость что Эврика глухо стала несколько месяцев назад?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:18

А чё за новости по аркаде?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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