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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 чер, 2019 16:35
plugatyrev написав: Прохожий написав: Serg-ik написав:
Он рассказал, что самая популярная недвижимость сейчас в Киеве – до 22 тыс. грн. за квадратный метр
Оранж?
уня доляху в премии за вбивание в мозх ангажировал?
Костецкий?
Я не вспомнил ни одной вменяемой новостройки с ценой до 22кгрн за 1к...
Подбросите?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:41
.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?
- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:42
Прохожий написав:
Костецкий?
Я не вспомнил ни одной вменяемой новостройки с ценой до 22кгрн за 1к...
еще разок почитайте
В Киеве ежемесячно заключается около 2 тыс. сделок на вторичном рынке, а предложение – 50 тыс. квартир, поделился своими оценками Сергей Костецкий. А на первичном – приблизительно 1,6 тыс. сделок в месяц. «Года четыре уже нет каких-то серьезных перепадов», - подчеркнул представитель SV Development.
Он рассказал, что самая популярная недвижимость сейчас в Киеве – до 22 тыс. грн. за квадратный метр. А основная масса сделок происходит в сегменте квартир стоимостью до $50 тыс.
здесь не говорится про 1 к квартиру, не говорится про новострой. Улавливаете?
22 000-примерно 850 за метр. что-то можно найти.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 12 чер, 2019 16:45
Долярчик написав:
.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?
- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?
У нас обычно события начинаются с середины августа с подскока курса.
Потом небольшая передышка.
А продолжение приходит с отопительным сезоном
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:02
investorkiev написав:
Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),
Ни разу не видел ни одного рабочего крана.
Рабочий день, рабочее время.
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Оркада - все. Тю тю
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Vlad442
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:03
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?
- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?
У нас обычно события начинаются с середины августа с подскока курса.
Потом небольшая передышка.
А продолжение приходит с отопительным сезоном
думаю несложно будет график привести в подстверждение, ну чтобы не пук в лужу как обычно...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:08
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),
Ни разу не видел ни одного рабочего крана.
Рабочий день, рабочее время.
Умершая стройка.
Оркада - все. Тю тю
Да. Все. Фиксирую влет.
Вы умудрились снова туда же вложиться?
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:14
Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке.
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Vlad442
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:18
Vlad442 написав:
Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке
.
что по этому поводу написано в договоре?
зы: неужели для вас это новость что Эврика глухо стала несколько месяцев назад?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 12 чер, 2019 17:18
А чё за новости по аркаде?
главное оружие рашистов - ложь
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