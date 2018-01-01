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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1170117111721173>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42048/
Плюс Патриотика на озерах исчезла из прайса.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:20

  trololo написав:А чё за новости по аркаде?

https://arkada.ua/ua/top/press/news/38418/42048/
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?

Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:25

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?

Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.

Посмотрите цены переступок объяв за сегодня.
Обвал "котировок".
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1540.html
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:27

... за крок до перевороту думок ©

... там виходять в +
- а у нас в такий спосіб можна вийти хоча б в "0"?(щоб оренда ПОВНІСТЮ покривала іпотеку)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31

  Vlad442 написав:Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке.


Влад, отставить панику- срочно выставляйте на перепродажу, пару месяцем может еще есть чтобы выскочить.
И я сейчас не шучу
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:34

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?

Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.

Посмотрите цены переступок объяв за сегодня.
Обвал "котировок".
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1540.html



Продам 1к. кв. (36.59 м. кв.), ЖК Эврика Дом №19.
Я владелец. Этаж либо #15 либо #3.
Стоимость $28000 (за переуступку плачу я).

Много лендлордов наверное
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:36

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?

Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.

Посмотрите цены переступок объяв за сегодня.
Обвал "котировок".
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1540.html

Та да, нехороший всплеск, особенно вставила переуступка трешки за 45 куе
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:37

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке.


Влад, отставить панику- срочно выставляйте на перепродажу, пару месяцем может еще есть чтобы выскочить.
И я сейчас не шучу

Там же рассрочка отягчает
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 17:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??

Деб..лы бл..ть
investorkiev
 
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