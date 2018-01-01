Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:19
Vlad442
Повідомлень: 5508
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 832 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:20
UA
Повідомлень: 4184
З нами з: 19.07.08
Подякував: 433 раз.
Подякували: 620 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:21
Прохожий написав:
что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
Vlad442
Повідомлень: 5508
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 832 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:25
Vlad442 написав: Прохожий написав:
что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
Посмотрите цены переступок объяв за сегодня.
Обвал "котировок".
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1540.html
UA
Повідомлень: 4184
З нами з: 19.07.08
Подякував: 433 раз.
Подякували: 620 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:27
... там виходять в +
- а у нас в такий спосіб можна вийти хоча б в "0"?(щоб оренда ПОВНІСТЮ покривала іпотеку)
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Повідомлень: 6470
З нами з: 19.10.15
Подякував: 441 раз.
Подякували: 439 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:31
Vlad442 написав:
Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке.
Влад, отставить панику- срочно выставляйте на перепродажу, пару месяцем может еще есть чтобы выскочить.
И я сейчас не шучу
investorkiev
Повідомлень: 381
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:34
UA написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
Посмотрите цены переступок объяв за сегодня.
Обвал "котировок".
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1540.html
Продам 1к. кв. (36.59 м. кв.), ЖК Эврика Дом №19.
Я владелец. Этаж либо #15 либо #3.
Стоимость $28000 (за переуступку плачу я).
Много лендлордов наверное
investorkiev
Повідомлень: 381
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:36
UA написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
Посмотрите цены переступок объяв за сегодня.
Обвал "котировок".
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1540.html
Та да, нехороший всплеск, особенно вставила переуступка трешки за 45 куе
antey1969
1
Повідомлень: 8355
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1002 раз.
Подякували: 2244 раз.
Профіль
2
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:37
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке.
Влад, отставить панику- срочно выставляйте на перепродажу, пару месяцем может еще есть чтобы выскочить.
И я сейчас не шучу
Там же рассрочка отягчает
antey1969
1
Повідомлень: 8355
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1002 раз.
Подякували: 2244 раз.
Профіль
2
1
Додано: Сер 12 чер, 2019 17:39
Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??
Деб..лы бл..ть
investorkiev
Повідомлень: 381
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
14534
2395467
Сер 12 чер, 2019 17:20 Bolt
455
180848
31672
61509