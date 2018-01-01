Додано: Сер 12 чер, 2019 17:27

... там виходять в +

- а у нас в такий спосіб можна вийти хоча б в "0"?(щоб оренда ПОВНІСТЮ покривала іпотеку)



...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4