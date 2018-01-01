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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 чер, 2019 18:12
investorkiev написав: Vlad442 написав:
Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке.
Влад, отставить панику- срочно выставляйте на перепродажу, пару месяцем может еще есть чтобы выскочить.
И я сейчас не шучу
Да что там случилось такое?
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Додано: Сер 12 чер, 2019 18:12
Vlad442 написав: Прохожий написав:
что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
деньги вернут в течении 30 раб банковких дней после продажи объекта новому инвестору?
реально, вы не погорячились?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 12 чер, 2019 19:03
Прохожий написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
деньги вернут в течении 30 раб банковких дней после продажи объекта новому инвестору?
реально, вы не погорячились?
Так наверное проще самому продать, что доверять это дело неудачникам из Оркады?
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Додано: Сер 12 чер, 2019 19:20
investorkiev написав:
Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??
Деб..лы бл..ть
Рейдерская атака.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 19:30
Vlad442 написав: investorkiev написав:
Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??
Деб..лы бл..ть
Рейдерская атака.
бггг...
и кто рейдит?
ЗЕкоманда?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:10
Прохожий написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??
Деб..лы бл..ть
Рейдерская атака.
бггг...
и кто рейдит?
ЗЕкоманда?
Порох з шоколадками???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:13
Долярчик написав:
.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?
- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?
"Будуть, будуть недобуди стінами стояти, а лох-інвештори - на баянах грати!" Мій вірш-попередження від березня 2018.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:15
trololo написав:
А чё за новости по аркаде?
Гаплик прийшов аркаді!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:19
Frant написав: Долярчик написав:
.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?
- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?
"Будуть, будуть недобуди стінами стояти, а лох-інвештори - на баянах грати!" Мій вірш-попередження від березня 2018.
... а до якого року такий "застій" планується?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:37
Frant написав: Долярчик написав:
.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?
- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?
"Будуть, будуть недобуди стінами стояти, а лох-інвештори - на баянах грати!" Мій вірш-попередження від березня 2018.
Ради объективности тут проблемы административные а не экономические.
Живите своим умом!
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