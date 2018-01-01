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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1171117211731174>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:12

  investorkiev написав:
  Vlad442 написав:Да, взял однушку. После сегодняшних новостей приостановлю платежи по рассрочке.


Влад, отставить панику- срочно выставляйте на перепродажу, пару месяцем может еще есть чтобы выскочить.
И я сейчас не шучу

Да что там случилось такое?
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 18:12

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?

Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.

деньги вернут в течении 30 раб банковких дней после продажи объекта новому инвестору?

реально, вы не погорячились?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:03

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?

Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.

деньги вернут в течении 30 раб банковких дней после продажи объекта новому инвестору?

реально, вы не погорячились?


Так наверное проще самому продать, что доверять это дело неудачникам из Оркады?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??

Деб..лы бл..ть

Рейдерская атака.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 19:30

  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??

Деб..лы бл..ть

Рейдерская атака.

бггг...
и кто рейдит?
ЗЕкоманда? :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:10

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??

Деб..лы бл..ть

Рейдерская атака.

бггг...
и кто рейдит?
ЗЕкоманда? :shock:

Порох з шоколадками???
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:13

  Долярчик написав:.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?

- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?



"Будуть, будуть недобуди стінами стояти, а лох-інвештори - на баянах грати!" Мій вірш-попередження від березня 2018.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:15

  trololo написав:А чё за новости по аркаде?


Гаплик прийшов аркаді!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:19

  Frant написав:
  Долярчик написав:.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?

- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?



"Будуть, будуть недобуди стінами стояти, а лох-інвештори - на баянах грати!" Мій вірш-попередження від березня 2018.

... а до якого року такий "застій" планується?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:37

  Frant написав:
  Долярчик написав:.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?

- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?



"Будуть, будуть недобуди стінами стояти, а лох-інвештори - на баянах грати!" Мій вірш-попередження від березня 2018.


Ради объективности тут проблемы административные а не экономические.
Живите своим умом!
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