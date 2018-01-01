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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:42
investorkiev написав:
Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),
Ни разу не видел ни одного рабочего крана.
Рабочий день, рабочее время.
Умершая стройка.
Оркада - все. Тю тю
а вы мне неверили
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:45
Прохожий написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??
Деб..лы бл..ть
Рейдерская атака.
бггг...
и кто рейдит?
ЗЕкоманда?
Аваков, и давно уже
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:46
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),
Ни разу не видел ни одного рабочего крана.
Рабочий день, рабочее время.
Умершая стройка.
Оркада - все. Тю тю
а вы мне неверили
ораннж продажи второй очереди не остановил?? надо не забывать 5коп вставлять..
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