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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 чер, 2019 20:42
investorkiev написав:
Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),
Ни разу не видел ни одного рабочего крана.
Рабочий день, рабочее время.
Умершая стройка.
Оркада - все. Тю тю
а вы мне неверили
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:45
Прохожий написав: Vlad442 написав: investorkiev написав:
Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??
Деб..лы бл..ть
Рейдерская атака.
бггг...
и кто рейдит?
ЗЕкоманда?
Аваков, и давно уже
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Додано: Сер 12 чер, 2019 20:46
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),
Ни разу не видел ни одного рабочего крана.
Рабочий день, рабочее время.
Умершая стройка.
Оркада - все. Тю тю
а вы мне неверили
ораннж продажи второй очереди не остановил?? надо не забывать 5коп вставлять..
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Додано: Сер 12 чер, 2019 21:16
Живите своим умом!
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Додано: Сер 12 чер, 2019 21:36
Оранжевый-хит сезона написав: investorkiev написав:
Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),
Ни разу не видел ни одного рабочего крана.
Рабочий день, рабочее время.
Умершая стройка.
Оркада - все. Тю тю
а вы мне неверили
Я верил, поэтому в Оркаду даже не сувался с зеленой котлеткой, зажатой в потном кулачке.
Еще кстати Фундамент - (Ла ла ленд и другие комплексы) - тоже тю тю.
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investorkiev
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Додано: Сер 12 чер, 2019 21:44
Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
Либо обвала гривны (но в ближайшее время вроде не должно быть)
Любо громких банкротств застройщиков (может уже и начнется, особенно летом - традиционном спаде покупок, когда и так хиленький кеш-фло истощится окончательно).
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investorkiev
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Додано: Сер 12 чер, 2019 21:46
investorkiev
Ох злой инвестор )))
Пока что нерезы идут в Украину что ненормальные
Живите своим умом!
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Додано: Сер 12 чер, 2019 21:48
И резы тоже...///
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asti
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Додано: Сер 12 чер, 2019 21:52
investorkiev написав:
Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
На вторички весьма нескучно. А с учётом событий в Аркаде спрос ещё подрасти может///
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Додано: Сер 12 чер, 2019 22:06
zzzzzz написав:
смотрим с 1:25
перекрытие общественной дороги, шлакбаумы, установка блоков на проезде...вильнолюды…
у ОСББ дорога в частной собственности???
в данном случае очень хорошо что есть "непростые заинтересованные лица"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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