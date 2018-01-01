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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1171117211731174

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:42

  investorkiev написав:Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),

Ни разу не видел ни одного рабочего крана.

Рабочий день, рабочее время.

Умершая стройка.

Оркада - все. Тю тю

а вы мне неверили
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:45

  Прохожий написав:
  Vlad442 написав:
  investorkiev написав:Меня Оркада удивляет - как?? Как, имея такой пул застройки в самом ликвидном сегменте с самыми дешевыми и простыми в постройке панельками?? Как при этом можно заморозить стройки и пойти на дно?? Имея бизнес, где твой продукт (однухи) разгребают на старте продаж и еще и очередь с ночи дежурит??

Деб..лы бл..ть

Рейдерская атака.

бггг...
и кто рейдит?
ЗЕкоманда? :shock:

Аваков, и давно уже
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 20:46

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),

Ни разу не видел ни одного рабочего крана.

Рабочий день, рабочее время.

Умершая стройка.

Оркада - все. Тю тю

а вы мне неверили

ораннж продажи второй очереди не остановил?? надо не забывать 5коп вставлять..
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:16

Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  investorkiev написав:Проезжаю мимо Эврики (четвертый раз за месяц),

Ни разу не видел ни одного рабочего крана.

Рабочий день, рабочее время.

Умершая стройка.

Оркада - все. Тю тю

а вы мне неверили


Я верил, поэтому в Оркаду даже не сувался с зеленой котлеткой, зажатой в потном кулачке.

Еще кстати Фундамент - (Ла ла ленд и другие комплексы) - тоже тю тю.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...

Либо обвала гривны (но в ближайшее время вроде не должно быть)

Любо громких банкротств застройщиков (может уже и начнется, особенно летом - традиционном спаде покупок, когда и так хиленький кеш-фло истощится окончательно).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:46

investorkiev
Ох злой инвестор )))
Пока что нерезы идут в Украину что ненормальные
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:48

И резы тоже...///
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:52

  investorkiev написав:Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
На вторички весьма нескучно. А с учётом событий в Аркаде спрос ещё подрасти может///
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:06

  zzzzzz написав:

смотрим с 1:25
перекрытие общественной дороги, шлакбаумы, установка блоков на проезде...вильнолюды…
у ОСББ дорога в частной собственности???
в данном случае очень хорошо что есть "непростые заинтересованные лица"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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