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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:55
Долярчик написав:
[q
... а до якого року такий "застій" планується?
До шоколадного реванша. Потом опять краны завертятся, шо дурные и долярчик прикупит однушечку под сдачу где на выезде из миста лэва.
Востаннє редагувалось hume
в Сер 12 чер, 2019 23:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 22:57
investorkiev написав:
[
Я верил, поэтому в Оркаду даже не сувался с зеленой котлеткой, зажатой в потном кулачке.
Еще кстати Фундамент - (Ла ла ленд и другие комплексы) - тоже тю тю.
Кстати, как то упустили. С недавнего времени стройки фундамента не активны совсем.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 23:41
zzzzzz написав:investorkiev
Ох злой инвестор )))
Пока что нерезы идут в Украину что ненормальные
Нерезы идут только одной дорогой - в ОВГЗ.
И то не очень много - просто раньше вообще не было.
Не верю что нерезы пойдут в недвижимость, особенно в жилую.
А рынку КРЖН нужен пинок, пощечина, движ. Не спать, не спать!
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Додано: Сер 12 чер, 2019 23:43
investorkiev написав: zzzzzz написав:investorkiev
Ох злой инвестор )))
Пока что нерезы идут в Украину что ненормальные
Нерезы идут только одной дорогой - в ОВГЗ.
И то не очень много - просто раньше вообще не было.
Не верю что нерезы пойдут в недвижимость, особенно в жилую.
А рынку КРЖН нужен пинок, пощечина, движ. Не спать, не спать!
Что действительно может толкнуть цены, это открытие рынка земли в Украине.
Живите своим умом!
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