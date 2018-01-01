Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 чер, 2019 22:55
Долярчик написав:
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... а до якого року такий "застій" планується?
До шоколадного реванша. Потом опять краны завертятся, шо дурные и долярчик прикупит однушечку под сдачу где на выезде из миста лэва.
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hume
в Сер 12 чер, 2019 23:00, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 12 чер, 2019 22:57
investorkiev написав:
[
Я верил, поэтому в Оркаду даже не сувался с зеленой котлеткой, зажатой в потном кулачке.
Еще кстати Фундамент - (Ла ла ленд и другие комплексы) - тоже тю тю.
Кстати, как то упустили. С недавнего времени стройки фундамента не активны совсем.
hume
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Додано: Сер 12 чер, 2019 23:41
zzzzzz написав: investorkiev
Ох злой инвестор )))
Пока что нерезы идут в Украину что ненормальные
Нерезы идут только одной дорогой - в ОВГЗ.
И то не очень много - просто раньше вообще не было.
Не верю что нерезы пойдут в недвижимость, особенно в жилую.
А рынку КРЖН нужен пинок, пощечина, движ. Не спать, не спать!
investorkiev
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Додано: Сер 12 чер, 2019 23:43
investorkiev написав: zzzzzz написав: investorkiev
Ох злой инвестор )))
Пока что нерезы идут в Украину что ненормальные
Нерезы идут только одной дорогой - в ОВГЗ.
И то не очень много - просто раньше вообще не было.
Не верю что нерезы пойдут в недвижимость, особенно в жилую.
А рынку КРЖН нужен пинок, пощечина, движ. Не спать, не спать!
Что действительно может толкнуть цены, это открытие рынка земли в Украине.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 13 чер, 2019 04:31
asti написав: investorkiev написав:
Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
На вторички весьма нескучно. А с учётом событий в Аркаде спрос ещё подрасти может///
Хрущі і сталінки розкупляються , як гарячі пиріжки. Ціни за рік піднялись на 15-20%!!! Де Перший чи Прохожий, що обіцяли 3к хрущовки на Тампере за 18 тисяч???? А 50 000 тисяч - не хочете????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Чет 13 чер, 2019 04:42
zzzzzz написав: Frant написав: Долярчик написав:
.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?
- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?
"Будуть, будуть недобуди стінами стояти, а лох-інвештори - на баянах грати!" Мій вірш-попередження від березня 2018.
Ради объективности тут проблемы административные а не экономические.
Якраз проблеми - насамперед економічні.
Немає грошей і немає покупців для ринку новобудів. Класична криза перевиробництва.
Хіба що наїде негрів з Африки чи марсіан з Марса, на київську ЗП 500 Дол/міс на руки, і розкуплять сотні тисяч "засолених" і недобудованих квартир.
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Frant
в Чет 13 чер, 2019 05:34, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Додано: Чет 13 чер, 2019 05:11
UA написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
Посмотрите цены переступок объяв за сегодня.
Обвал "котировок".
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1540.html
Какие именно объявления с обвалом?
Обвала нету, наоборот хотят поиметь больше. Лучше купить возле 1-минутой от метро Дружбы народов однушку.
И почему компания обанкротится? может они держат в ОВГЗ свободные деньги
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Додано: Чет 13 чер, 2019 05:42
Frant написав: asti написав: investorkiev написав:
Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
На вторички весьма нескучно. А с учётом событий в Аркаде спрос ещё подрасти может///
Хрущі і сталінки розкупляються , як гарячі пиріжки. Ціни за рік піднялись на 15-20%!!! Де Перший чи Прохожий, що обіцяли 3к хрущовки на Тампере за 18 тисяч???? А 50 000 тисяч - не хочете????
Ну 15-20% вы загнули, но на 10 да, поднялись. Но именно сейчас, последние недельки две поутих ажиотаж - появилось много неплохих вариантов. Может лето?!
asti
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