RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1172117311741175

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:55

  Долярчик написав:[q
... а до якого року такий "застій" планується?

До шоколадного реванша. Потом опять краны завертятся, шо дурные и долярчик прикупит однушечку под сдачу где на выезде из миста лэва.
Востаннє редагувалось hume в Сер 12 чер, 2019 23:00, всього редагувалось 2 разів.
hume
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 27.12.12
Подякував: 510 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 22:57

  investorkiev написав:[

Я верил, поэтому в Оркаду даже не сувался с зеленой котлеткой, зажатой в потном кулачке.

Еще кстати Фундамент - (Ла ла ленд и другие комплексы) - тоже тю тю.

Кстати, как то упустили. С недавнего времени стройки фундамента не активны совсем.
hume
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 27.12.12
Подякував: 510 раз.
Подякували: 816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 23:41

  zzzzzz написав:investorkiev
Ох злой инвестор )))
Пока что нерезы идут в Украину что ненормальные


Нерезы идут только одной дорогой - в ОВГЗ.

И то не очень много - просто раньше вообще не было.

Не верю что нерезы пойдут в недвижимость, особенно в жилую.

А рынку КРЖН нужен пинок, пощечина, движ. Не спать, не спать!
investorkiev
 
Повідомлень: 385
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 23:43

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:investorkiev
Ох злой инвестор )))
Пока что нерезы идут в Украину что ненормальные


Нерезы идут только одной дорогой - в ОВГЗ.

И то не очень много - просто раньше вообще не было.

Не верю что нерезы пойдут в недвижимость, особенно в жилую.

А рынку КРЖН нужен пинок, пощечина, движ. Не спать, не спать!


Что действительно может толкнуть цены, это открытие рынка земли в Украине.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33622
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3300 раз.
Подякували: 6609 раз.
 
Профіль
19
2
2
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 04:31

  asti написав:
  investorkiev написав:Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
На вторички весьма нескучно. А с учётом событий в Аркаде спрос ещё подрасти может///

Хрущі і сталінки розкупляються , як гарячі пиріжки. Ціни за рік піднялись на 15-20%!!! Де Перший чи Прохожий, що обіцяли 3к хрущовки на Тампере за 18 тисяч???? А 50 000 тисяч - не хочете????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19997
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 04:42

  zzzzzz написав:
  Frant написав:
  Долярчик написав:.... вже і у місті Лева деякі будови призупиняють....
- то що, вже "лед тронулса"?

- і скільки це буде тривати? - рік-два-три?



"Будуть, будуть недобуди стінами стояти, а лох-інвештори - на баянах грати!" Мій вірш-попередження від березня 2018.


Ради объективности тут проблемы административные а не экономические.

Якраз проблеми - насамперед економічні.

Немає грошей і немає покупців для ринку новобудів. Класична криза перевиробництва.


Хіба що наїде негрів з Африки чи марсіан з Марса, на київську ЗП 500 Дол/міс на руки, і розкуплять сотні тисяч "засолених" і недобудованих квартир.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 13 чер, 2019 05:34, всього редагувалось 3 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19997
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 05:11

  UA написав:
  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?

Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.

Посмотрите цены переступок объяв за сегодня.
Обвал "котировок".
http://forum.domik.ua/kuplyu-prodam-v-z ... -1540.html


Какие именно объявления с обвалом?

Обвала нету, наоборот хотят поиметь больше. Лучше купить возле 1-минутой от метро Дружбы народов однушку.

И почему компания обанкротится? может они держат в ОВГЗ свободные деньги
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 714
З нами з: 22.12.16
Подякував: 78 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 05:42

  Frant написав:
  asti написав:
  investorkiev написав:Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
На вторички весьма нескучно. А с учётом событий в Аркаде спрос ещё подрасти может///
Хрущі і сталінки розкупляються , як гарячі пиріжки. Ціни за рік піднялись на 15-20%!!! Де Перший чи Прохожий, що обіцяли 3к хрущовки на Тампере за 18 тисяч???? А 50 000 тисяч - не хочете????
Ну 15-20% вы загнули, но на 10 да, поднялись. Но именно сейчас, последние недельки две поутих ажиотаж - появилось много неплохих вариантов. Может лето?!
asti
 
Повідомлень: 634
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1172117311741175
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1452, 1453, 1454
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14534 2395773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 чер, 2019 17:20
Bolt
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 180860
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 61671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72039)
13.06.2019 06:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.