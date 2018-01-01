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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1173117411751176

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:18

  Frant написав:Добре, що я встиг купити дві малесеньких гостінки в цегляних будинках , на середніх поверхах))) в 2018 за ціною 2004 року. Навіть ДвРЗ - це краще, ніж Ірпінь чи Буча.


Цены 2004 года - это по чем? По 20000$ за 25кв.м?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:22

  Frant написав:
  asti написав:
  investorkiev написав:Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
На вторички весьма нескучно. А с учётом событий в Аркаде спрос ещё подрасти может///

Хрущі і сталінки розкупляються , як гарячі пиріжки. Ціни за рік піднялись на 15-20%!!! Де Перший чи Прохожий, що обіцяли 3к хрущовки на Тампере за 18 тисяч???? А 50 000 тисяч - не хочете????


  moniks написав:Пургу не гоните. Новостройки люди выплачивают годами, поэтому и берут. Совкошлачники хотят бабло сразу - и в Майами :mrgreen: Ну и пусть себе хотят нафталины бешенные :mrgreen:


повторю то что уже писали потомки.
В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много [s]сдано[/s] не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:28

  proftpd66 написав:повторю то что уже писали потомки.
В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много сдано не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008


Вы ошибаетесь.

Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.

Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:31

В центральном ботсаду буддийский храм решили влепить...ппц.

https://strana.ua/news/206162-hlavnyj-r ... tsadu.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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