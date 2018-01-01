Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
На вторички весьма нескучно. А с учётом событий в Аркаде спрос ещё подрасти может///
Хрущі і сталінки розкупляються , як гарячі пиріжки. Ціни за рік піднялись на 15-20%!!! Де Перший чи Прохожий, що обіцяли 3к хрущовки на Тампере за 18 тисяч???? А 50 000 тисяч - не хочете????
moniks написав:Пургу не гоните. Новостройки люди выплачивают годами, поэтому и берут. Совкошлачники хотят бабло сразу - и в Майами Ну и пусть себе хотят нафталины бешенные
повторю то что уже писали потомки. В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много [s]сдано[/s] не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66 написав:повторю то что уже писали потомки. В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много сдано не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008
Вы ошибаетесь.
Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.
Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?