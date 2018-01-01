Цены 2004 года - это по чем? По 20000$ за 25кв.м?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:18
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:22
повторю то что уже писали потомки.
В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много [s]сдано[/s] не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:28
Вы ошибаетесь.
Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.
Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:31
В центральном ботсаду буддийский храм решили влепить...ппц.
Живите своим умом!
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:37
Скоро мечети пойдут в наступление, я слайды показывал, а многие смеялись....
Судьба страны, теряющей свое население - стать многонациональным анклавом, с сопутствующими конфликтами и непониманием культур.
Додано: Чет 13 чер, 2019 07:38
Я уже писал про это. Идем по второму кругу.
Сейчас идет эволюция "хруща", такая же как в природе. Вообще-то хрущ плохой дом. Давайте возьмем дома 1974 года как на бульваре Лесси без хрущей.
Кроме этого, в центре, так же, много строек СЕЙЧАС, там стоят премиум недвигу и там надо учитывать ремонт этой недвиги около 1к бакса за квадрат + мебель. Там хотят за хату от 80к, и начато с ремонтом от 140к за одноху и даже от 250к. Рядом стоит совок и на него цена выросла действительно за 35к-45к в 2015 году, а сейчас от 55к-90к хотят. ПОТОМ в центре земли не будет, и в центре будет жутко дорожать еще быстрее. Получается что стройки премиум класса помогают этому же "хрущу".
НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что на окраинах будет пользоваться спросом сдача. Возле озер и возле Днепра. Наши новые европейцы и секс-туристы будет там снимать. Но дорожать там вряд ли будет. Земли много и много строек. Куча строительных компаний среди которых, есть компании которые очень быстро строят. Зачем покупать первичку или тебе постоят БЫСТРО новую которая еще лучше?
Это так же учитывается. НО так же мосты перегруженные на левый берег и на правом полный привет. На самокате электрическом из метро печерской - дворец укриана доехать на работу за 2-10 минут. А с окраины из говностроя будите ехать еще дольше.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
значит исследование не врёт
много при/дурков покупает по 50 000?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:36
Я не успел, уже купили за 59 000 однуху в совке на против метро
Двуха такая стояла 35к-45к в 2015, а сейчас однуху продали за 59к
Подписывайте акт про безоговорочную капитуляцию.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Экономика Украины не растёт, а восстанавливается после падения, да и то благодаря конъюнктуре сырьевых рынков. И она восстанавливается медленнее, чем растёт весь мир.
Государственный долг за премьерство Гройсмана вырос на 15 млрд долларов (с 65 до 80).
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:45
Василь-Рівне написал что ростет в 25%. Сейчас растет у гастрабайтеров и растет черный рынок, потому что у банки хранит не выгодно, фин. мониторинг.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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