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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1174117511761177>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:18

  Frant написав:Добре, що я встиг купити дві малесеньких гостінки в цегляних будинках , на середніх поверхах))) в 2018 за ціною 2004 року. Навіть ДвРЗ - це краще, ніж Ірпінь чи Буча.


Цены 2004 года - это по чем? По 20000$ за 25кв.м?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:22

  Frant написав:
  asti написав:
  investorkiev написав:Хочется событий, движа.... на рынке тихо и скучно...
На вторички весьма нескучно. А с учётом событий в Аркаде спрос ещё подрасти может///

Хрущі і сталінки розкупляються , як гарячі пиріжки. Ціни за рік піднялись на 15-20%!!! Де Перший чи Прохожий, що обіцяли 3к хрущовки на Тампере за 18 тисяч???? А 50 000 тисяч - не хочете????


  moniks написав:Пургу не гоните. Новостройки люди выплачивают годами, поэтому и берут. Совкошлачники хотят бабло сразу - и в Майами :mrgreen: Ну и пусть себе хотят нафталины бешенные :mrgreen:


повторю то что уже писали потомки.
В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много [s]сдано[/s] не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:28

  proftpd66 написав:повторю то что уже писали потомки.
В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много сдано не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008


Вы ошибаетесь.

Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.

Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:31

В центральном ботсаду буддийский храм решили влепить...ппц.

https://strana.ua/news/206162-hlavnyj-r ... tsadu.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:37

  zzzzzz написав:В центральном ботсаду буддийский храм решили влепить...ппц.

https://strana.ua/news/206162-hlavnyj-r ... tsadu.html

Скоро мечети пойдут в наступление, я слайды показывал, а многие смеялись....

Судьба страны, теряющей свое население - стать многонациональным анклавом, с сопутствующими конфликтами и непониманием культур.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 07:38

  investorkiev написав:
  proftpd66 написав:повторю то что уже писали потомки.
В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много сдано не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008


Вы ошибаетесь.

Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.

Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?



Я уже писал про это. Идем по второму кругу.

Сейчас идет эволюция "хруща", такая же как в природе. Вообще-то хрущ плохой дом. Давайте возьмем дома 1974 года как на бульваре Лесси без хрущей.

Кроме этого, в центре, так же, много строек СЕЙЧАС, там стоят премиум недвигу и там надо учитывать ремонт этой недвиги около 1к бакса за квадрат + мебель. Там хотят за хату от 80к, и начато с ремонтом от 140к за одноху и даже от 250к. Рядом стоит совок и на него цена выросла действительно за 35к-45к в 2015 году, а сейчас от 55к-90к хотят. ПОТОМ в центре земли не будет, и в центре будет жутко дорожать еще быстрее. Получается что стройки премиум класса помогают этому же "хрущу".

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что на окраинах будет пользоваться спросом сдача. Возле озер и возле Днепра. Наши новые европейцы и секс-туристы будет там снимать. Но дорожать там вряд ли будет. Земли много и много строек. Куча строительных компаний среди которых, есть компании которые очень быстро строят. Зачем покупать первичку или тебе постоят БЫСТРО новую которая еще лучше? :twisted:


  investorkiev написав:Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?



Это так же учитывается. НО так же мосты перегруженные на левый берег и на правом полный привет. На самокате электрическом из метро печерской - дворец укриана доехать на работу за 2-10 минут. А с окраины из говностроя будите ехать еще дольше.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Де Перший чи Прохожий, що обіцяли 3к хрущовки на Тампере за 18 тисяч???? А 50 000 тисяч - не хочете???

значит исследование не врёт
Украина заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности граждан 35 стран

https://censor.net.ua/news/3130788/ukraina_zanyala_poslednee_mesto_v_reyitinge_finansovoyi_gramotnosti_grajdan_35_stran
много при/дурков покупает по 50 000?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:36

  Serg-ik написав:
  Frant написав:Де Перший чи Прохожий, що обіцяли 3к хрущовки на Тампере за 18 тисяч???? А 50 000 тисяч - не хочете???

значит исследование не врёт
Украина заняла последнее место в рейтинге финансовой грамотности граждан 35 стран

https://censor.net.ua/news/3130788/ukraina_zanyala_poslednee_mesto_v_reyitinge_finansovoyi_gramotnosti_grajdan_35_stran
много при/дурков покупает по 50 000?


Я не успел, уже купили за 59 000 однуху в совке на против метро
https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 21499.html

Двуха такая стояла 35к-45к в 2015, а сейчас однуху продали за 59к :mrgreen:
Подписывайте акт про безоговорочную капитуляцию. :mrgreen: :mrgreen:
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Экономика Украины не растёт, а восстанавливается после падения, да и то благодаря конъюнктуре сырьевых рынков. И она восстанавливается медленнее, чем растёт весь мир.

Государственный долг за премьерство Гройсмана вырос на 15 млрд долларов (с 65 до 80).
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:45

  investorkiev написав:Государственный долг за премьерство Гройсмана вырос на 15 млрд долларов (с 65 до 80).


Василь-Рівне написал что ростет в 25%. Сейчас растет у гастрабайтеров и растет черный рынок, потому что у банки хранит не выгодно, фин. мониторинг.


Зображення
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
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