Додано: Чет 13 чер, 2019 07:38

investorkiev написав: proftpd66 написав: повторю то что уже писали потомки.

В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много сдано не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008 повторю то что уже писали потомки.В центре мало квартир. А на окраинах минимум 5к-10к квартир в одном только микрорайоне и куча земли. Там дорожать не будет, однозначно. Новостройка конечно рулит, но там будет очень много строек и очень много сдано не проданных с 2012 года. На окраинах физически не будет дорожать. Разве что в 2028 году, если там повторим 2008



Вы ошибаетесь.



Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.



Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали? Вы ошибаетесь.Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?

Рядом стоит совок и на него цена выросла действительно за 35к-45к в 2015 году, а сейчас от 55к-90к хотят.

investorkiev написав: Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали? Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа?

Я уже писал про это. Идем по второму кругу.Сейчас идет эволюция "хруща", такая же как в природе. Вообще-то хрущ плохой дом. Давайте возьмем дома 1974 года как на бульваре Лесси без хрущей.Кроме этого, в центре, так же, много строек, там стоят премиум недвигу и там надо учитывать ремонт этой недвиги около 1к бакса за квадрат + мебель. Там хотят за хату от 80к, и начато с ремонтом от 140к за одноху и даже от 250к.в центре земли не будет, и в центре будет жутко дорожать еще быстрее. Получается что стройки премиум класса помогают этому же "хрущу"., что на окраинах будет пользоваться спросом сдача. Возле озер и возле Днепра. Наши новые европейцы и секс-туристы будет там снимать. Но дорожать там вряд ли будет. Земли много и много строек. Куча строительных компаний среди которых, есть компании которые очень быстро строят. Зачем покупать первичку или тебе постоятновую которая еще лучше?Это так же учитывается. НО так же мосты перегруженные на левый берег и на правом полный привет. На самокате электрическом из метро печерской - дворец укриана доехать на работу за 2-10 минут. А с окраины из говностроя будите ехать еще дольше.