всего 1 при/дурок? Маловато. И речь шла о Тампере, а не о Л.Украинки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 08:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
всего 1 при/дурок? Маловато. И речь шла о Тампере, а не о Л.Украинки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:05
investorkiev
Государственный долг Японии достиг исторического рекорда в $10 трлн. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные японского министерства финансов.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:05
Приблизно, вельми приблизно так.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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