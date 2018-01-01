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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1174117511761177

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Я не успел, уже купили за 59 000 однуху в совке на против метро

всего 1 при/дурок? Маловато. И речь шла о Тампере, а не о Л.Украинки
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 08:51

investorkiev

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:05

investorkiev

:mrgreen:

Государственный долг Японии достиг исторического рекорда в $10 трлн. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные японского министерства финансов.

Зображення

Зображення
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:05

  investorkiev написав:
  Frant написав:Добре, що я встиг купити дві малесеньких гостінки в цегляних будинках , на середніх поверхах))) в 2018 за ціною 2004 року. Навіть ДвРЗ - це краще, ніж Ірпінь чи Буча.


Цены 2004 года - это по чем? По 20000$ за 25кв.м?

Приблизно, вельми приблизно так. :mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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