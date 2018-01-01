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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2019 09:30
sequence написав: proftpd66 написав:
+ в долге Японии аналогично всё так как делает сейчас НБУ. Гос. банки, юрики, физики вкладывают больше всех. Получается что должны сами себе.
ниxера не аналогично - отрицательная доходность не разгоняет внутреннюю инфляцию и наличную денежную массу
А как же обсуждение модных МОПов на 3 страницы
??
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:34
sequence написав: proftpd66 написав:
+ в долге Японии аналогично всё так как делает сейчас НБУ. Гос. банки, юрики, физики вкладывают больше всех. Получается что должны сами себе.
ниxера не аналогично - отрицательная доходность не разгоняет внутреннюю инфляцию и наличную денежную массу
до Японии как до неба
Эта инфляция нам стоит 0%.
Если мы ничего не производим, а контрабанду покупаем дешевую в баксах. И евробляхи.
zzzzzz написав:proftpd66
а можно уменьшать картинку ?
готово
Востаннє редагувалось proftpd66
в Чет 13 чер, 2019 09:43, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:38
Serg-ik написав:
Спрос невелик, а вот потребность....
Более трети молодых украинцев с 18 до 34 лет живут с родителями. Такие результаты опроса ЮНИСЕФ сообщили в эфире ТСН.
Собственное жилье есть только у 16% опрошенных, 20% живут в общежитиях, а арендуют жилье 27%. Большинство из респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они желают принять участие в государственных жилищных программах. Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.
Какая гнилая молодежь....
Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию
Хотя, чего ждать от молодежи в стране, где люди старшего поколения тоже ждут постоянно каких-то подачек от государства.
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airmax78
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:44
proftpd66 написав:
..
Эта инфляция нам стоит 0%.
Если мы ничего не производим, а контрабанду покупаем дешевую в баксах.
..
спорное утверждение, мягко говоря, но хватит оффтопить, все равно зарежут
да и в натуре, что там с МОПами? Вопрос к знатокам - можно ли курить на балконах, что на переходах и считается ли это "общественным" местом со всеми исходящими?
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sequence
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:47
airmax78 написав:
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Какая гнилая молодежь....
Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию
Ну... можно было бы вернуть им НДС. всё-таки 16,67% от стоимости новостроя.
Хорошо то, что они не желают скорейшей смерти родственникам, у которых есть квартира
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 10:02
Serg-ik написав: airmax78 написав:
[
Какая гнилая молодежь....
Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию
Ну... можно было бы вернуть им НДС. всё-таки 16,67% от стоимости новостроя.Хорошо то, что они не желают скорейшей смерти родственникам, у которых есть квартира
Такого вопроса в опросе не было.
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airmax78
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