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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1175117611771178

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:30

  sequence написав:
  proftpd66 написав:+ в долге Японии аналогично всё так как делает сейчас НБУ. Гос. банки, юрики, физики вкладывают больше всех. Получается что должны сами себе.

ниxера не аналогично - отрицательная доходность не разгоняет внутреннюю инфляцию и наличную денежную массу



А как же обсуждение модных МОПов на 3 страницы :mrgreen: :mrgreen: ??
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:34

  sequence написав:
  proftpd66 написав:+ в долге Японии аналогично всё так как делает сейчас НБУ. Гос. банки, юрики, физики вкладывают больше всех. Получается что должны сами себе.

ниxера не аналогично - отрицательная доходность не разгоняет внутреннюю инфляцию и наличную денежную массу


до Японии как до неба :mrgreen:

Эта инфляция нам стоит 0%. :mrgreen: Если мы ничего не производим, а контрабанду покупаем дешевую в баксах. И евробляхи.

  zzzzzz написав:proftpd66
а можно уменьшать картинку ?


готово
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 13 чер, 2019 09:43, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:38

  Serg-ik написав:Спрос невелик, а вот потребность....
Более трети молодых украинцев с 18 до 34 лет живут с родителями. Такие результаты опроса ЮНИСЕФ сообщили в эфире ТСН.

Собственное жилье есть только у 16% опрошенных, 20% живут в общежитиях, а арендуют жилье 27%. Большинство из респондентов ответили, что обеспечение жильем для них актуальный вопрос. И они желают принять участие в государственных жилищных программах. Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию, чуть меньше заинтересованы в льготном кредите и аренде жилья по низким ценам.

Какая гнилая молодежь....
Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию

Хотя, чего ждать от молодежи в стране, где люди старшего поколения тоже ждут постоянно каких-то подачек от государства.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:44

  proftpd66 написав:..
Эта инфляция нам стоит 0%. :mrgreen: Если мы ничего не производим, а контрабанду покупаем дешевую в баксах.
..

спорное утверждение, мягко говоря, но хватит оффтопить, все равно зарежут
да и в натуре, что там с МОПами? Вопрос к знатокам - можно ли курить на балконах, что на переходах и считается ли это "общественным" местом со всеми исходящими?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:47

  airmax78 написав:[
Какая гнилая молодежь....
Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию


Ну... можно было бы вернуть им НДС. всё-таки 16,67% от стоимости новостроя.
Хорошо то, что они не желают скорейшей смерти родственникам, у которых есть квартира
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 10:02

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:[
Какая гнилая молодежь....
Половина хотела бы получить разовую денежную компенсацию


Ну... можно было бы вернуть им НДС. всё-таки 16,67% от стоимости новостроя.
Хорошо то, что они не желают скорейшей смерти родственникам, у которых есть квартира

Такого вопроса в опросе не было.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всім привіт. Особливо тим хто не слухав Першого і ко, і просидів на доларовому матрасі 2015-2018 роки:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:14

  Первый написав:Всім привіт. Особливо тим хто не слухав Першого і ко, і просидів на доларовому матрасі 2015-2018 роки:-)


Тут такой только Серж-ик... остальные прикупились - вон даже Франт пару гостинок взял
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:40

Ну все, сейчас опять фото обосцаных хрущей посыпятся
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 11:58

  zzzzzz написав:Ну все, сейчас опять фото обосцаных хрущей посыпятся


закон рынка, можете купить за 250к в центре, вместо хруща.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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