Додано: Чет 13 чер, 2019 13:14

я проехался 1 раз в год из центра на окраину Киева, более час потратил по пробкам, я не выдержал одного(1) раза в году. Вы советуете окраину Киеву. Левый берег, это только Левобережная и Дарница метро. Остальное Троян и Позняк, это другой город.И знакомые которые со мной беседуют, говорят что ездить каждый день это АД за земле. Они транспортом общественным ездят. Таксикоманить час-полтора, тоже бред. Разве что Uber Камри или E-класс. но это будет стоятьТогда, если пошла такая пьянка, то уже лучше взять в Ирпине разница 10-20 минут по шоссе