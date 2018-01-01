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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1177117811791180>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 168
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
48
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
25
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:16

  investorkiev написав:Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.

Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?

От если б лендлорд Трайбека села на свой Land Rover - Land Cruiser (настоящий лендлорд передвигается только на таких авто) да проехала по этим квартирам в центре по 10000 грн/мес, то вопросов почему пипл соглашается на гомнострой на самой окраине ПОХа, не возникло.
Натаха, главное не обблевать после просмотра свой Land Rover - Land Cruiser. Пакеты какие-нибудь возьми :mrgreen:
И такая фигня в центре почти всех больших городов. Если не очень дорого и центр - то блевотина. Хочешь что то приличное - расчехляй кошелек.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:50

  UA написав:
  investorkiev написав:Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.

Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?

От если б лендлорд Трайбека села на свой Land Rover - Land Cruiser (настоящий лендлорд передвигается только на таких авто) да проехала по этим квартирам в центре по 10000 грн/мес, то вопросов почему пипл соглашается на гомнострой на самой окраине ПОХа, не возникло.
Натаха, главное не обблевать после просмотра свой Land Rover - Land Cruiser. Пакеты какие-нибудь возьми :mrgreen:
И такая фигня в центре почти всех больших городов. Если не очень дорого и центр - то блевотина. Хочешь что то приличное - расчехляй кошелек.


По поводу выбора машин - согласен. На них удобно возить например стиральную машинку с квартиры на квартиру.

По поводу остального - рад, ЮА, что ты со мной полностью согласен, хоть и выражаешь это другими словами.

Очевидно, что на чистенкую однушку на окраине за 10000 желающих больше (нормальных), чем на обблеванный ужас в центре за ту же десятку.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:И такая фигня в центре почти всех больших городов

Почему жителей центра городов тошнит?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?

Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.


Влад, процедура немного сложнее.

1)Ты сдаеш им свою квартиру.
2)Аркада выставляет ее в прайсе на продажу.
3)Если кто-то ее покупает - тебе заплатят деньги минус проценты которые ты писал.
4)А если ее покупают в рассрочку - то тебе будут платить с тех денег которые платит новый владелец. а он может спокойно внести минимальный платеж и дальше не платить.
vossmy
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:09

  investorkiev написав:..
По поводу выбора машин - согласен...

простите, а чего вас все называют то Натахой, то Трайбекой? ну, если не секрет :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

еще про вискарик спросите :))
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:14

я проехался 1 раз в год из центра на окраину Киева, более час потратил по пробкам, я не выдержал одного(1) раза в году. Вы советуете окраину Киеву. Левый берег, это только Левобережная и Дарница метро. Остальное Троян и Позняк, это другой город.

И знакомые которые со мной беседуют, говорят что ездить каждый день это АД за земле. Они транспортом общественным ездят. Таксикоманить час-полтора, тоже бред. Разве что Uber Камри или E-класс. но это будет стоять 12-17к грн. Разве что, вместо снятия хаты, пользоваться Uber BLACK (Камри или E-класс) :mrgreen: Как вариант

Тогда, если пошла такая пьянка, то уже лучше взять в Ирпине разница 10-20 минут по шоссе
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:24

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
По поводу выбора машин - согласен...

простите, а чего вас все называют то Натахой, то Трайбекой? ну, если не секрет :))

Многие думают, что Трибека - красивая девушка со сложным характером. Людям свойственно ошибаться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:25

  vossmy написав:
  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:что по этому поводу написано в договоре?

Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.


Влад, процедура немного сложнее.

1)Ты сдаеш им свою квартиру.
2)Аркада выставляет ее в прайсе на продажу.
3)Если кто-то ее покупает - тебе заплатят деньги минус проценты которые ты писал.
4)А если ее покупают в рассрочку - то тебе будут платить с тех денег которые платит новый владелец. а он может спокойно внести минимальный платеж и дальше не платить.

Хорошая схема - она гарантирует стабильное финансирование строительства.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:35

  airmax78 написав:..
Многие думают, что Трибека - красивая девушка со сложным характером. Людям свойственно ошибаться.

"Я - легенда"? :)
За рулем крузака, распивающая проспоренный вискарь тупо из жлобства?
ох, фантазия разыгралась, это от жары, видимо :)
sequence
 
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