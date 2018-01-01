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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:16
investorkiev написав:
Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.
Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?
От если б лендлорд Трайбека села на свой Land Rover - Land Cruiser (настоящий лендлорд передвигается только на таких авто) да проехала по этим квартирам в центре по 10000 грн/мес, то вопросов почему пипл соглашается на гомнострой на самой окраине ПОХа, не возникло.
Натаха, главное не обблевать после просмотра свой Land Rover - Land Cruiser. Пакеты какие-нибудь возьми
И такая фигня в центре почти всех больших городов. Если не очень дорого и центр - то блевотина. Хочешь что то приличное - расчехляй кошелек.
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UA
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:50
UA написав: investorkiev написав:
Нужно смотреть не абстрактно сколько квартир в центре и на окраинах, а соотношение желающих жить (арендовать) к количеству квартир в центре и на окраинах. И на количество денег у этих людей.
Почему в центре хрущ стоит 10000грн/мес, столько сколько и гомнострой на самой окраине ПОХа? При этом гомнострой обошелся в два раза дешевле своему владельцу? Не думали?
От если б лендлорд Трайбека села на свой Land Rover - Land Cruiser (настоящий лендлорд передвигается только на таких авто) да проехала по этим квартирам в центре по 10000 грн/мес, то вопросов почему пипл соглашается на гомнострой на самой окраине ПОХа, не возникло.
Натаха, главное не обблевать после просмотра свой Land Rover - Land Cruiser. Пакеты какие-нибудь возьми
И такая фигня в центре почти всех больших городов. Если не очень дорого и центр - то блевотина. Хочешь что то приличное - расчехляй кошелек.
По поводу выбора машин - согласен. На них удобно возить например стиральную машинку с квартиры на квартиру.
По поводу остального - рад, ЮА, что ты со мной полностью согласен, хоть и выражаешь это другими словами.
Очевидно, что на чистенкую однушку на окраине за 10000 желающих больше (нормальных), чем на обблеванный ужас в центре за ту же десятку.
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investorkiev
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Додано: Чет 13 чер, 2019 12:53
UA написав:
И такая фигня в центре почти всех больших городов
Почему жителей центра городов тошнит?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:06
Vlad442 написав: Прохожий написав:
что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
Влад, процедура немного сложнее.
1)Ты сдаеш им свою квартиру.
2)Аркада выставляет ее в прайсе на продажу.
3)Если кто-то ее покупает - тебе заплатят деньги минус проценты которые ты писал.
4)А если ее покупают в рассрочку - то тебе будут платить с тех денег которые платит новый владелец. а он может спокойно внести минимальный платеж и дальше не платить.
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vossmy
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:09
investorkiev написав:
..
По поводу выбора машин - согласен...
простите, а чего вас все называют то Натахой, то Трайбекой? ну, если не секрет
)
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sequence
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:10
еще про вискарик спросите
)
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striped
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:14
я проехался 1 раз в год из центра на окраину Киева, более час потратил по пробкам, я не выдержал одного(1) раза в году. Вы советуете окраину Киеву. Левый берег, это только Левобережная и Дарница метро. Остальное Троян и Позняк, это другой город.
И знакомые которые со мной беседуют, говорят что ездить каждый день это АД за земле. Они транспортом общественным ездят. Таксикоманить час-полтора, тоже бред. Разве что Uber Камри или E-класс. но это будет стоять 12-17к грн. Разве что, вместо снятия хаты, пользоваться Uber BLACK (Камри или E-класс) Как вариант
Тогда, если пошла такая пьянка, то уже лучше взять в Ирпине разница 10-20 минут по шоссе
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:24
sequence написав: investorkiev написав:
..
По поводу выбора машин - согласен...
простите, а чего вас все называют то Натахой, то Трайбекой? ну, если не секрет
)
Многие думают, что Трибека - красивая девушка со сложным характером. Людям свойственно ошибаться.
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airmax78
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:25
vossmy написав: Vlad442 написав: Прохожий написав:
что по этому поводу написано в договоре?
Что имеют право открепить объект инвестирования и вернуть деньги за вычетом 1,9+5%.
Влад, процедура немного сложнее.
1)Ты сдаеш им свою квартиру.
2)Аркада выставляет ее в прайсе на продажу.
3)Если кто-то ее покупает - тебе заплатят деньги минус проценты которые ты писал.
4)А если ее покупают в рассрочку - то тебе будут платить с тех денег которые платит новый владелец. а он может спокойно внести минимальный платеж и дальше не платить.
Хорошая схема - она гарантирует стабильное финансирование строительства.
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Додано: Чет 13 чер, 2019 13:35
airmax78 написав:
..
Многие думают, что Трибека - красивая девушка со сложным характером. Людям свойственно ошибаться.
"Я - легенда"?
За рулем крузака, распивающая проспоренный вискарь тупо из жлобства?
ох, фантазия разыгралась, это от жары, видимо
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sequence
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