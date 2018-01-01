Додано: Чет 13 чер, 2019 13:51

Vlad442 написав: proftpd66 написав: Я не успел, уже купили за 59 000 однуху в совке на против метро

https://dom.ria.com/ru/realty-prodaja-k ... 21499.html



Двуха такая стояла 35к-45к в 2015, а сейчас однуху продали за 59к

Подписывайте акт про безоговорочную капитуляцию. Я не успел, уже купили за 59 000 однуху в совке на против метро... 21499.htmlДвуха такая стояла 35к-45к в 2015, а сейчас однуху продали за 59кПодписывайте акт про безоговорочную капитуляцию.

После небольшого дорожая, как только чуть события затерлись в памяти, начинают появляться легенды.

Если бы были двухи по 35-45 готовые в центре, то кто бы покупал по такой же цене котлованы в Патриотике в это время? После небольшого дорожая, как только чуть события затерлись в памяти, начинают появляться легенды.Если бы были двухи по 35-45 готовые в центре, то кто бы покупал по такой же цене котлованы в Патриотике в это время?

я уже написал что в центре земли нету чтобы строить свободно, а на окраине построить можно 30к квартир. Две раза повторил.

Какие именно Ваши предположения?? или Вы тролите? Я что ли Ваш президент чтобы отвечать?, я сам не думал что будут дорожать хрущ и совок,уже написал что много построено премиум в центре для Элиты и может быть хрущ начал сосать и подорожал из-за этого(выделил жирным цветом)